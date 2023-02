Známy tanečník z Talentu s partnerom: Sme ĽUDSKÉ BYTOSTI... Chceme poriadnu TRADIČNÚ SVADBU!

PRAHA - Známy Slovák žije v benevolentnejšej Prahe, no aj tak sa mu nepáči, ako sú tam nastavené zákony o manželstvách gayov. Tanečník Filip Jankovič sa nechce registrovať ako auto či pes, túži po poriadnej tradičnej svadbe so svojím partnerom.

Filip Jankovič sa kedysi snažil uspieť v šou Česko hledá SuperStar, neskôr sa predstavil v jojkárskom Talente. Nakoniec sa stal známym ako tanečník.

Čo sa týka súkromia, aktuálne je dva roky zadaný s Čechom Karlom. Spolu sa objavili v úplne prvej časti podcastu Gay Guys. Tam Filip priznal, že dramaticky zmenil názor na svadbu. „Ja musím len zdôrazniť, že Karel je jediný človek, ktorého by som si bol ochotný vziať, pretože ja som bol proti manželstvu. Teda, nie pri ostatných pároch, ale v mojom prípade,” prezradil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram KŠ

No kým slovenskí homosexuálne orientovaní ľudia v dobrom závidia Čechom, že sa v ich krajine môžu vziať aj osoby rovnakého pohlavia, Filip ani českými možnosťami úplne nadšený nie je. „Každopádne sme si povedali, že sa nám nepáči, ako sú v Česku nastavené zákony, ide tu o registrované partnerstvo. A ako my hovoríme, nie sme autá ani psy. Sme ľudské bytosti a chceli by sme poriadnu tradičnú svadbu,” vyhlásil tanečník. „Snáď sa toho raz dožijeme,” dodal jeho partner.