Desivá NEHODA známeho Slováka: Autom to vpálili rovno do KAMIÓNA!

PRAHA - Tanečník Filip Jankovič sa do povedomia verejnosti dostal vďaka šou Česko hledá SuperStar a neskôr skúšal šťastie aj v jojkárskom Talente. Už roky so svojim priateľom Karlom žije v Prahe. A v týchto dňoch dvojica unikla smrti o vlások - mali totiž desivú nehodu. Autom to vpálili rovno do kamióna!
Tanečník Filip Jankovič žije dlhodobo u našich západných susedov. Posledné 4 roky býva s priateľom Karlom. No a dvojica v uplynulých dňoch prežila chvíle nefalšovanej hrôzy. V piatok totiž mali vážnu dopravnú nehodu a Karel skončil v nemocnici. Tanečníkov partner totiž dostal mikrospánok a autom to vpálili rovno do kamióna.
Ako Filip prezradil, autonehode predchádzalo náročné obdobie. „Pred nehodou sme mali za sebou niekoľko náročných dní. Museli sme sa narýchlo sťahovať z domu v Tuchoměřiciach, odkial sme museli vysťahovať tri poschodia, a to dvaja! To boli šialene náročné dni. Sťahovali sme aj v noci, spali sme len štyri hodiny a ráno sme museli znova. Boli sme skrátka totálne vyčerpaní,“ priznal pre Blesk.cz Jankovič.
Karel, ktorý šoféroval, vraj dostal mikrospánok a nešťastie bolo na svete. „Ja som zaspal na sedadle spolujazdca, ale čo viem ja, tak Karel dostal mikrospánok. Stalo sa to v sekunde a skrátka sme to napálili do kamióna a potom do svodidiel. Keby tam zvodidlá neboli, bola by tam hneď vedľa roklina, do ktorej by sme spadli, tak to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Takže chváľabohu, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, mali sme šťastie v nešťastí,“ uviedol Filip.
Ten z desivej nehody vyviazol bez jediného škrábanca. Jeho priateľ však dopadol horšie. „Ja som z toho vyviazol zázrakom bez jediného škrábanca. Aj záchranári boli prekvapení, že to nie je možné. Musel som mať pri sebe asi všetkých svätých a anjelov strážnych. Karel mal ale smolu. Vrtuľníkom ho previezli do vojenskej nemocnice, má zlomenú stehennú kosť, podstúpil operáciu a samozrejme je celý potlčený,“ dodal Jankovič s tým, že Karel strávi v nemocnici 6 týždňov.
Nehodu vraj vníma ako varovný signál. „Šli sme obaja dlhodobo nadoraz a naše telá si povedali dosť. Asi si máme niečo uvedomiť,“ dodal tanečník.