Známy Slovák po HOMOFÓBNOM odkaze na taške s jedlom: Nezvládol to… Musel si privolať ZÁCHRANKU!

BRATISLAVA - Včera sme na Topkách informovali o nechutnom odkaze, ktorý spolu so svojou objednávkou jedla dostal istý Bratislavčan. Prípad na sieti Instagram zverejnil známy travel bloger Milan Bardún (31) alias Milan Bez Mapy. Homofóbny odkaz bol adresovaný jednému z jeho kamarátov. Situácia sa však hlboko dotkla aj jeho samého. Nezvládol to... Musel si privolať záchranku!

V stredu uplynie presne týždeň od brutálnej popravy pred bratislavským podnikom Tepláreň. Neospravedlniteľný útok na LGBTI+ komunitu, pri ktorom zomreli dvaja mladí muži, zarezonoval v celej slovenskej spoločnosti. No zatiaľ čo jedna skupina ľudí vyšla do ulíc a dotknutým vyjadruje podporu, tá druhá...

Do stretu s ňou sa v týchto dňoch dostal istý Bratislavčan. Spolu s objednávkou svojho jedla totiž na taške dostal aj homofóbny odkaz a vyhrážky. Na prípad upozornil na sociálnej sieti Instagram známy slovenský travel bloger Milan Bardún alias Milan Bez Mapy.

„Kamarát mi v sobotu vystrašený volal, že si cez Wolt objednal jedlo v reštaurácii na Obchodnej. Keď mu prišiel kuriér, ospravedlňoval sa, že on TO nenapísal. Na taške mal napísané: Na Slovensku začal hon na gayov. Prosím, zdieľajte, toto musí prestať,“ informoval a pridal aj fotografie, ktoré zachytávajú ďalšie odkazy ako "Buz*rant, díky za wolt," či "Mama ťa nemá rada."

Situácia dostala do vývrtky mnohých Slovákov, ktorí sa rozhodli na prípad upozorniť aspoň zdieľaním. No samotného Milana zasiahla ešte viac. Vystresovala ho natoľko, že si v zahraničí, kde sa aktuálne nachádza, musel privolať záchranku. „Toto bola pre mňa posledná kvapka. Z toho, čo sa deje doma a ostro to sledujem a čítam komentáre, som večer dostal prvý panický atak v živote,“ priznal.

„Musel som si zavolať sanitku, lebo som nevedel dýchať, točila sa mi hlava, bola mi zima, potom teplo a vracal som. Nič príjemné, keď si tisícky km od domu,“ podotkol a zverejnil aj príznaky, ako panický atak spoznať. „Pomáha dýchanie, samé to neprejde. Ak dýchanie nepomáha dlhšie, zavolajte si sanitku. Dajú vám injekciu,“ poradil sledovateľom.

„Ja som čakal hodinu, kým som si ju zavolal a reálne som si myslel, že zomriem. Najskôr, že mám otravu jedla, no potom som pochopil. Panický atak vzniká po dlhodobom strese, ktorý ja zažívam od tej vraždy. Spím v priemere 5 hodín denne,“ šokoval Milan.