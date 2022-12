Slávny spevák roky tajil, že je gay: Jeho priznanie zlomilo mnohé ženské srdcia!

Enrique Martín Morales, ako znie jeho meno, sa narodil v San Juane, ktoré je hlavným mestom Portorika. To, že sa z neho stane známa osobnosť, bolo mnohým jasné už od jeho detstva. Ako 9- ročný sa totiž začal objavovať v reklamách na najrôznejšie produkty.

VIDEO: Ricky Martin - Livin' La Vida Loca

Herectvu sa spoločne s hudbou venoval až do dospelosti, kedy sa však rozhodol, že sa bude sústrediť na hudbu. V roku 1995 vyšiel jeho tretí album s názvom A Medio Vivir, ktorý ho preslávil takmer po celom svete. Jeho kariéra od tohto momentu začala raketovo stúpať a stal sa z neho jeden z najznámejších hudobníkov.

Svoju orientáciu priznal po rokoch

Jeho rodina a blízki vedeli o tom, že je Martin gay dávno predtým, než to oficiálne priznal svetu. Stalo sa tak až v marci 2010, kedy na svojej stránke napísal: „Som hrdý na to, že môžem povedať, že som šťastný homosexuál. Som požehnaný tým, kto som."

V tom čase písal svoju knihu s názvom Me, v ktorej o svojej orientácii hovoril. „Dostal som sa do bodu, kedy som s tým dosť bojoval. Nevedel som, či mám napísať, že som gay alebo bisexuál. Oboje je v poriadku a hlavné je neklamať si. Povedal som si, že som šťastný homosexuál. Som gay. Tak som to napísal, odoslal a hneď som začal plakať ako blázon. Od toho momentu som v mojom živote veľmi šťastný," povedal pre Proud Radio.

O jeho šťastí svedčí aj jeho manželstvo. Martin našiel šťastie po boku maliara Jwana Yosefa (38), s ktorým vychováva štyri deti, konkrétne dvojičky Mattea a Valentina (14), dcéru Luciu (4) a syna Renna (3).