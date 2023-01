Snúbenica Mareka Fašianga zatiahnutá do PODVODU: TAKTO ju obrali o STOVKY EUR!

Modelka Tereza Bizíková sa pred pár dňami dostala do veľmi nepríjemnej situácie. Počas rodinného výletu vo Vysokých Tatrách naletela podvodníkom, ktorí ju obrali o stovky eur.

Galéria fotiek (9) Tereza Bizíková a Marek Fašiang spolu s dcérkou Olíviou

Zdroj: Instagram T.B.

Tereza nám k celej záležitosti povedala viac. „Išlo o marketingovú spoločnosť, ktorá ma oslovila na spoluprácu s jednou aplikáciou,“ prezradila pre Topky.sk rozčarovaná modelka. Ako však neskôr zistila, išlo len o podvodníkov, ktorí sa za túto spoločnosť vydávali.

Keďže sa v šoubiznise pohybuje už nejaký ten čas, istá aplikácia s oblečením ju oslovila na spoluprácu. Tereza ako influencerka do toho išla v domnienke, že ide o bežnú vec, akú už robila mnohokrát. No zďaleka to nebolo tak.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram T.B.

„V rámci svojej sociálnej siete som spravila príspevok a požiadali ma, aby som do zmienenej aplikácie pridala nejaké svoje veci, aby to ľudí nalákalo. Pridala som tam peňaženku za 30 eur, na ktorú mi do pol hodiny reagovala jedna pani, že má záujem o daný tovar,“ pokračovala snúbenica Mareka Fašianga v našom rozhovore.

Údajná záujemkyňa si od Terezy vypýtala telefónne číslo, aby sa mohli dohodnúť na osobnom prevzatí. Následne jej ale napísala, že si na to objednala kuriéra. „Prišiel mi do sms-ky link, kde ja som teda mala vyplniť údaje z mojej bankovej karty, aby mi poslala peniaze. Naletela som na to a zrazu mi odišli z môjho účtu finančné prostriedky v stovkách eur,“ poznamenala poškodená modelka.

Duchaprítomne však ihneď zareagovala a skontaktovala svoju banku a taktiež podala trestné oznámenie, čo nám potvrdili aj na polícii. „Dňa 22. 01. 2023 bolo na OOPZ Vysoké Tatry prijaté trestné oznámenie od ženy z okresu Bratislava vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu v zmysle ust. § 221 ods. 1 Tr. Zákona. Poverený príslušník OOPZ Vysoké Tatry momentálne aktívne vykonáva úkony predprípravného konania po podaní trestného oznámenia za účelom vypátrania a stotožnenia osoby páchateľa daného skutku. Páchateľ uviedol poškodenú ženu do omylu, čím sa obohatil na majetku, ide o podvod v súvislosti s internetovým predajom,“ vyjadrila sa pre Topky.sk policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

No podvodníci mali ešte v sebe toľko guráže, že ju po tom všetkom skontaktovali a žiadali ju o ďalší reklamný príspevok. „V nedeľu večer bola ešte z ich strany drzosť, aby som pridala post. Ja som samozrejme všetky tie výstupy ihneď stiahla,“ dodala mladá mamička, ktorá podvodom prišla o viac ako 500 eur.

Galéria fotiek (9) Tereza Bizíková s dcérkou Olíviou

Zdroj: Instagram T.B.

S podobnými špekulantmi a podvodníkmi akoby sa v poslednej dobe roztrhlo vrece a preto aj samotná Tereza varuje svojich fanúšikov a širokú verejnosť, aby boli obozretní a všetko si overovali. Nie je bezpečné poskytovať svoje údaje neznámym osobám či klikať na linky v neočakávaných mailoch, i keď sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o dôveryhodné a známe firmy. Stačí málo a môžete prísť o všetko, dávajte si preto pozor.