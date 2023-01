Moderátorka Barkolová v neznesiteľných BOLESTIACH: Desivá DIAGNÓZA… Behá po lekároch, prognózy sú neisté!

Zdravotné komplikácie dokážu poriadne strpčiť život - zrazu na viacero obľúbených činností musíme zabudnúť a v tom lepšom prípade ich na určité obdobie stopnúť. Slovenská moderátorka má podlomené zdravie už dlhší čas. Nepríjemnú diagnózu jej zistili už pred rokom. Až teraz sa však svoje problémy rozhodla riešiť.

„Pred viac ako rokom som začala pociťovať bolesti najmä pri dlhodobom sedení,“ uviedla pre Topky.sk Erika Barkolová. „Skončila som v nemocnici, kde mi po MR vyšetrení, tzv. magnetickej rezonancii, zistili, že v oblasti krčnej chrbtice mám extrúziu disku,“ popísala nám Erika svoju diagnózu. Ide o pokročilé štádium vysunutia platničky mimo tela stavca. Poškodzujú sa kolagénové obaly a hyalurónové jadro vyteká z platničky.

Pre moderátorku to však mimo neznesiteľnej bolesti, znamenalo aj stopku pre všetky jej obľúbené aktivity. „Musela som prestať športovať, behať, chodiť do obľúbeného fitka, pretože ma to jednoducho bolelo,“ podotkla blondínka. Aktuálne tak pravidelne rehabilituje a dúfa, že sa vyhne zákroku. „Chcem sa vyhnúť operácii a tak sa snažím pravidelnými rehabilitáciami, cvičením a procedúrami si pomôcť,“ povedala pre Topky.sk.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram EB

„Snažím sa naučiť cviky, ktoré by mi mohli pomôcť a ambulantne podstupujem rôzne neinvazívne zákroky a procedúry,“ vyjadrila sa moderátorka, ktorá aktuálne navštevuje bratislavskú nemocnicu zameranú špeciálne na neurorehabilitáciu. „Rada by som si opäť zabehala či išla do posilky ako predtým,“ vyjadrila svoju veľkú túžbu Barkolová.

Extrúzia disku je vážne poškodenie, ktoré má neistú prognózu, pretože vytlačený obsah platničky už nie je možné vrátiť naspäť. Možnosťou liečby je buď veľmi komplikovaná operácia, alebo cielené cvičenia, ktoré majú dlhodobý charakter a aj tu nič nie je isté. Samotnému chirurgickému zákroku sa však moderátorka bráni, pretože si uvedomuje možné riziká, a tak zvolila tú druhú, no zdĺhavejšiu možnosť.

Prajeme skoré zotavenie!