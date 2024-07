NOVÝ džob Fašiangovej EX: TOTO robí po rozchode!

Marek Fašiang a Tereza Bizíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Tereza Bizíková dlhé roky tvorila pár s hercom Marekom Fašiangom. Ten sa do nej zaľúbil, keď mala iba 19 rokov. Vzťah im však nevydržal. Ako vyšlo najavo, prechádzali si krízou, ktorú nakoniec neustáli. Bývalí snúbenci však aj po rozchode vychádzajú veľmi dobre. Možno za to môže aj ich dcérka Olívia, ktorú majú v striedavej starostlivosti.

Olívia v decembri oslávi 3 roky, to znamená, že Tereza by mala ešte byť na rodičovskej dovolenke. Popritom sa však rozhodla privyrábať si. Aktuálne je tvárou firmy, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie služieb pre klientov v Dubaji. Vystupuje vo videách na instagramovom profile spomínanej spoločnosti. V tejto súvislosti sme Terezu aj kontaktovali, no na naše otázky, či si našla novú prácu, neodpovedala. Pred materskou dovolenkou sa venovala modelingu, v ktorom sa jej darilo.

Dubaj je rýchlo rozvíjajúce sa mesto v Spojených arabských emirátoch, ktoré je známe svojou dynamickou ekonomikou, inovatívnym prístupom k infraštruktúre a ambicióznymi rozvojovými projektmi. Toto globálne centrum obchodu, turizmu a investícií sa vyznačuje modernými mrakodrapmi, luxusnými nákupnými centrami, špičkovými službami a technologickými inováciami. Dubaj sa stal jedným z najvýznamnejších a najrýchlejšie rastúcich miest na svete. Mnoho známych Slovákov si tam zakúpilo nehnuteľnosť. Urobili tak napríklad Patrik Rytmus Vrbovský a Jasmina Alagič či Zuzana Strausz Plačková.