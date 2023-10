SMUTNÉ priznanie Mareka Fašianga a jeho snúbenice: Veľká KRÍZA vo vzťahu!

Tereza Bizíková a Marek Fašiang spolu s dcérkou Olíviou. (Zdroj: Instagram T.B.)

BRATISLAVA - Koncom roka 2021 sa z moderátora markizáckej Farmy Mareka Fašianga (38) stal otec. Dcérku Olíviu mu porodila dlhoročná partnerka, modelka Tereza Bizíková (24). No dvojica aktuálne prišla so smutných priznaním. Aktuálne ich vzťah prechádza veľkou krízou!

O vzťahu Mareka Fašianga a jeho snúbenice Terezy Bizíkovej sa prvýkrát hovorilo v roku 2018. Vtedy moderátor markizáckej Farmy čerstvo zahviezdil v seriáli Oteckovia. Mnohých vtedy prekvapil vekový rozdiel medzi partnermi - mladá modelka je totiž o 14 rokov mladšia. Napriek tomu ich vzťah prekvital, dvojici sa v roku 2021 narodila dcérka Olívia a dokonca sa zasnúbili.

O to šokujúcejšie je ich aktuálne vyjadrenie. Na sociálnej sieti Instagram priznali, že to medzi nimi aktuálne škrípe. „Každý vzťah zažije počas svoje existencie krízu. Ten náš ju zažíva práve teraz. Bez ohľadu na to, ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie. Olívia!“ napísala dvojica k rodinnému záberu.