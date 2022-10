Fúúú, toto hádam nie: Muž na známu herečku vytasil svoj HOLÝ PENIS a ona... Skoro ODPADLA!

Reč je o šou Česko Slovensko má talent, v ktorej sú porotcovia svedkami naozaj tých najbizarnejších momentov. Stálice, ako Jakub Prachař, Jaro Slávik a Diana Mórová sú už voči týmto výstrelkom súťažiacich odolní. Ale do tejto časti, ktorú uvidíte dnes večer na obrazovkách televízie Joj, zavítala aj špeciálna porotkyňa.

Tá takisto ako Rytmus, prišla vo veľkom štýle. Známa česká legenda Eva Holubová sa nechala prehovoriť na to, aby sa prezliekla za staršiu babičku Jaroslavu. Za úlohu mala svojím vystúpením oblafnúť porotu. Nielenže sa jej toto číslo vydarilo skvele, ale ešte si z poroty stihla svojimi poznámkami aj vystreliť. To sa jej tentokrát zrejme spočítalo a počas hosťovania v porote skoro odpadla!

Do Talentu zavítal Yurii Tolochko s bábikou Lunou. Nebolo by na tom nič čudné, ak by neskôr nevysvitlo, že je to vlastne jeho druhá manželka. Z ďalekého Kazachstanu prišli porote predviesť tanečné číslo. Najprv to vyzeralo nevinne, ale potom...

Yurii si počas šou zrazu zo seba strhol nohavice. Doslova všetci v sále stratili reč. Bez akejkoľvek hanby ukázal svoj holý penis. Neskončilo to však len pri tom! Aby toho nebolo málo, tak svoje prirodzenie predviedol aj v tesnej blízkosti porotcov. To dostalo najmä českú herečku, ktorá si takéto niečo určite nepredstavovala ani v tom najhoršom sne. Postavil sa na stôl a doslova ho na ňu v celej kráse vytasil!

Súťažiaci sa s istotou postaral o to, že Holubová bude na tento moment spomínať ešte veľmi dlho. To, či Yurii ohúril zvyšok poroty, si môžete pozrieť dnes večer o 20:35.