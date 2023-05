Utajovaný ZÁKROK Jara Slávika: Zatočil s plešinou... TRANSPLANTÁCIA VLASOV!

BRATISLAVA - Nečakaný krok, ku ktorému sa zatiaľ verejne nepriznal! Jaro Slávik (48) najnovšie zatočil so svojimi riedkymi vlasmi a dal si spraviť transplantáciu. Aha, takto to vyzeralo počas zákroku!

Jaro Slávik je známy svojou nekompromisnosťou na porotcovskej stoličke v šou Česko Slovensko má talent. Ale aj počas pauzy na televíznych obrazovkách má toho Jaro vo svojom pracovnom diári naozaj dosť. Okrem toho, že je promotérom rôznych akcií, hudobným producentom a scenáristom, venuje sa aj stand-up vystúpeniam.

Jeho fanúšikovia ho môžu sledovať aj na sociálnych sieťach, kde je veľmi aktívny. Na svoj profil pridáva aktuálne fotografie a videá, na ktorých vidno aj zmeny jeho vzhľadu. Naposledy sa mohol pýšiť mega hustou bradou, ktorú si ale neskôr oholil. No ale týmto sa na Instagrame nepochválil!

Porotca talentovej šou totiž podstúpil zákrok, ktorý pred svojím publikom skrýval. Jaro sa rozhodol zatočiť so svojimi riedkymi vlasmi, s ktorými zrejme už nebol spokojný... V známom bratislavskom inštitúte podstúpil ich transplantáciu.

Na rovnakej klinike, ktorú navštívil aj Jaro, podstúpil tento zákrok aj stylista Jasminy Alagič. Transplantácia, ako je dobre známe, pomáha ľuďom prirodzene obnoviť hustotu a tak vytvoriť novú líniu vlasov. Je to účinný krok, ako sa navždy zbaviť plešiny!

Jaro pred časom podstúpil prvé sedenie a to, ako to počas neho vyzeralo, si môžete pozrieť na záberoch nižšie, kde je zdokumentovaný celý priebeh od prvého kroku až po ten posledný. Síce to vyzerá hrozivo, ale podľa dostupných informácií by mal byť tento zákrok bezbolestný.