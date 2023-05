PROBLÉM pred začatím Česko Slovensko má talent: Mórovej porotcovanie v OHROZENÍ?!

BRATISLAVA - Diana Mórová je naozaj pracovne vyťažená. Svedčí o tom aj to, že pred začatím šou Česko Slovensko má talent, je na svete prvý nečakaný problém. Je herečkino porotcovanie v ohrození?!

Pracovné vyťaženie pozná snáď každý herec. Výnimkou nie je ani Diana Mórová, ktorá má toho vo svojom živote viac než dosť. Popritom, ako hrá v Slovenskom národnom divadle, si stihla najnovšie zahrať aj v seriálovej novinke Tomáš a Diana. Už od 24. mája budete môcť tento počin sledovať na obrazovkách televízie Joj.

V letných mesiacoch však bude súčasťou programu aj obľúbená talentová šou Česko Slovensko má talent. Neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu je aj herečka, ktorej energiu zbožnuje každý divák. A nás preto zaujímalo, či do porotckovskej stoličky zasadne opäť. Ako nám však v rozhovore prezradila, má to jeden háčik, s ktorým nikto nerátal!

„Myslím si, že padla reč na túto tému, že opäť asi zasadnem. Hovorím, že asi, ale pravdepodobne áno, ale je tam trošku taký problém. Hrám v Slovenskom národnom divadle a my máme 3. júna premiéru Deti a vlastne do konca júna každý večer hráme, ja teda hrám dosť. A dali neskoro termíny, takže je tam trošku taký problém, že ja si počas Talentu asi odbehnem aj zahrať," priznala pre Topky.sk

Ale ako tento problém tvorcovia vyriešia? „Buď tam dajú takú väčšiu pauzu, čo by zase neuškodilo účinkujúcim. Musíme to ešte vymyslieť alebo prehodiť termíny, takže ešte sa na tom v podstate pracuje,“ dodala. A možno herečku v niektorých častiach nahradí iná známa osobnosť, rovnako ako to bývalo po minulé roky, keď niekto z porotocov chýbal.

Herečka nadšenie z 11. ročníka šou neskrývala a nesmierne sa teší na kolektív či hľadanie talentov. „Ja sa vždy teším. Teším sa na Martu, na Jara, na Jakuba. A tam je tiež, ako som spomínala pri tomto seriáli (jojkárskej novinke Tomáš a Diana, pozn.red.) úžasná partia. Je to vždy o ľuďoch, keď máte s ľuďmi výborné vzťahy, je to priateľské a vás aj podporujú a drukujú vám a vedia vás usmerniť na niečo pozitívne, dobré - s takými ľuďmi sa vždy dobre pracuje a vždy sa radi vrátite do toho projektu alebo kolektívu,“ dodala s úsmevom.

