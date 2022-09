Pátrovičov BRAT v jojkárskom Talente? PODVOD na divákov… Je to vraj TENTO muž v maske!

BRATISLAVA - Už tento víkend môžu diváci televízie Joj začať sledovať veľkolepý jubilejný 10. ročník talentovej súťaže. Ani tento rok sa nezaobišiel bez prekvapenia, a to rovno dvojitého. Kto sa skrýva za maskou Pátrovičovho brata? Vraj je to tento muž!

Tento víkend sa na obrazovky vráti obľúbená šou. K obvyklému nedeľnému vysielaniu sa tentokrát pridá aj sobotňajší večer. Popri hľadaní talentov porotcovia často narazia na naozaj šokujúceho súťažiaceho. Prekvapivý moment v šou Československo má talent nastal aj tento rok, keď sme v upútavkách zazreli muža, ktorý sa až neveriacky podobal na legendu všetkých ročníkov Jozefa Pátroviča. O koho vlastne ide?

Galéria fotiek (2) Zdroj: Tv JOJ

Vystúpenie súťažiaceho s menom Eugen Pátrovič zaskočilo nielen porotcov, ale aj samotných divákov. Veď kto by to bol čakal? „Moje meno je Eugen Pátrovič. Presne tak, som jeho brat,“ oznámil a Jakub Prachař sa nestačil čudovať. „Budem spievať pieseň od Karola Duchoňa – Čardáš dvoch sŕdc,“ povedal a svojím spevom roztancoval celú sálu.

Pri upútavke, ktorú televízia vysiela v reklamnej prestávke, vznikli však prvé dohady. „Kto je Eugen Pátrovič?! Aj to sa dozviete v jubilejnej X. sérii Československo má talent,“ vyjadrila sa samotná Jojka.

Diváci v tom však majú jasno hneď od začiatku a nenechali sa oklamať maskou s podobou Jozefa Pátroviča. „Odpadnem, aké maskovanie, isto je to Rytmus,“ okomentovala to istá žena. A viaceré komentáre sa stotožňovali s jej názorom. Práve známy raper má sedieť na porotcovskej stoličke, a preto si fanúšikovia myslia, že je to práve on, kto stvárnil Pátrovičovho brata. Až cez víkend však uvidíme, či bol ich odhad správny.

