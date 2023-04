ŠKANDÁL starostu! Uniklo VIDEO ako ho v nočnom klube prichytili pri striptíze: Vinu hodil na majiteľa bordelu

Starosta obce Calima El Darién v Kolumbii si vo videu najskôr vyzlečie košeľu a krúti bokmi pred ohromenými návštevníkmi nočného klubu. Potom si však začne sťahovať aj nohavice pred skupinou mladých žien a obnaží sa úplne. Na videu dokonca vidno ako sa mu iný muž zrejme pokúša zakryť jeho intímne partie. Po incidente zasiahli aj majitelia prevádzky a na starostu zavolali miestnu políciu, informovali kolumbijské médiá.

Video však miestnych obyvateľov poriadne pobúrilo, pretože bolo nakrútené počas veľkonočných sviatkov v prevažne katolíckej krajine. Jeho politickí súperi zdôraznili, že politici by sa na verejnosti mali správať príkladne a žiadajú generálnu prokuratúru o disciplinárne vyšetrovanie.

VIDEO je nevhodné pre mladistvé osoby

🚨Que vergüenza!



Martìn Mejìa Alcalde de Darien Valle , se desnuda en discoteca .



Partido Verde debe sancionarlo.



Dale RT 🔄🙏 pic.twitter.com/8UN7rHPmld — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) April 10, 2023

Podobný incident sa starostovi už stal v minulosti. Pred šiestimi mesiacmi ho našli opitého na festivale, na obecných jarmokoch, na akcii, ktorá bola financovaná z verejných zdrojov. Tam vyšiel na pódium a všetkým oznámil, že je skorumpovaný.

Tentokrát bol starosta po incidente umiestnený do nemocnice, kde sa podrobil toxikologickým testom. Obvinil totižto nočný podnik, že mu do likéra primiešali aj niečo iné. Juan Benítez, majiteľ nočného klubu sa však voči jeho obvineniam ohradil a tvrdí, že jeho produkty sú na 100 percent legálne. „Mám všetky účty za likér. V podniku sú aj bezpečnostné kamery a tam to bolo zaznamenané celý čas čo bol na diskotéke. Volal som políciu a Martín nechcel s nimi ísť. Ak by bol likér falšovaný, prečo by ostatní ľudia, ktorí konzumovali to isté, nemali problém so správaním?“, dodal majiteľ podniku.