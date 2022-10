ZHROZENÁ Jasmina Alagič volá po okamžitej ZMENE: Inak orientovaní ľudia sa nemôžu cítiť v nebezpečenstve!

Tú sme stretli v stredu večer na jojkárskej akcii, kde televízia vzdala hold obetiam aj celej dotknutej komunite. V priestoroch, kde sa udalosť konala, boli dúhové dekorácie, hostia si už pri príchode na svoje oblečenie pripínali dúhové vlajky a tejto téme sa vo svojej úvodnej reči nevyhla ani moderátorka Jasmina Alagič.

Pôvabnú mamičku tragédia zasiahla rovnako, ako mnohých ďalších. Jasmina sa nikdy netajila tým, že do kruhu jej blízkych patria aj členovia LGBTI komunity a v jej srdci nie je žiadne miesto pre nenávistné správanie. Práve naopak. Moderátorka je zástancom toho, že nech už sme akíkoľvek, či už máme inú rasovú príslušnosť, orientáciu alebo vieru, mali by sme sa k sebe správať láskavo, so vzájomnou úctou a rešpektom.

„Keď som sa to dozvedela, aj som si poplakala. Priznám sa, že až doteraz sa mi o tom ťažko hovorí, lebo mi to príde extrémne a extrémne nezmyselné. A keď máš konkrétnych, veľmi blízkych ľudí z tejto komunity... Tak ti to absolútne rozum neberie. Nerozumiem zmyslu toho, že zabiješ niekoho, koho údajne nenávidíš a následne si vezmeš aj vlastný život, kvôli niekomu, koho nenávidíš. Je to celé tak absurdné, a tak verím, že... Tá smrť je zbytočná. Všetky sú zbytočné," povedala pre Topky.s zarmútená Jasmina.

Z celého srdca však dúfa, že sa touto veľkou tragédiou niečo zmení a veci sa pohnú k lepšiemu. „Verím tomu, že toto bude veľkým mementom k tomu, aby sa niečo zmenilo. Pretože treba, aby sa niečo zmenilo. Ľudia, ktorí sú inak orientovaní, sa nemôžu cítiť v nebezpečenstve. Musíme byť slobodní. Musíme byť v bezpečí, byť tolerantní, akceptovaní a akceptovať,” hovorí moderátorka, ktorá má pre verejnosť silný odkaz. Zvyšok nášho rozhovoru k tejto téme si môžete vypočuť vo videu vyššie.

