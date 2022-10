VIDEO Zuzana Vačková sa nám ROZPLAKALA pred kamerou: Z jej slov o tragédii na Zámockej MRAZÍ!

BRATISLAVA - Minulý týždeň sa v našom hlavnom meste odohral najväčší útok namierený voči LGBTI komunite. Tento deň sa zapíše do histórie ako okamih, kedy zomreli kvôli svojej orientácii dvaja mladí chlapci. Ohavný čin zasiahol aj tváre zo šoubiznisu a vyjadrili svoju obrovskú ľútosť. Rovnako to nenechalo chladnou ani známu slovenskú herečku Zuzanu Vačkovú (53), ktorá bola pri spomienkach na vraždu dojatá k slzám. Z jej slov doslova mrazí!

Tragická udalosť sa odohrala 12.októbra v Bratislave na Zámockej ulici pred jedným z LGBTI podnikov. Juraj a Matúš za nič nemohli, žiaľ, ich orientácia ich stála život.

K ohavnému činu voči inakosti sa vyjadrila aj známa slovenská herečka, po novom už aj influencerka Zuzana Vačková, ktorú sme stretli na jojkárskej párty. Jej slová sú tak silné, že z nich doslova mrazí. Herečka neudržala pretlak svojich emócii a v rozhovore jej bolo až do plaču.

„Príde mi strašné, že niekto v sebe cíti právo diktovať niekomu, ako má prežívať svoju lásku. Čo je koho do toho a je pre mňa šialené uvedomovať si, že aj ľudia, ktorí sú na postoch, ktoré sú mienkotvorné, vlastne podporujú nejakú, ja neviem, či nenávisť, odsudzovanie tých, ktorí lásku majú nejako inak, ako je, povedzme, väčšina. A považujem to za absurdné, nesprávne, hrôzostrašné a trestuhodné,“ narážala umelkyňa na vyjadrenia niektorých politikov, ktorí sú proti LGBTI komunite.

„Nemáme sa do toho čo starať, každý nech si robí, čo chce. A že to vedie k takýmto hrozným činom, je obrazom toho, že túto tému treba riešiť nejako zásadne,“ priblížila Zuzana v rozhovore pre Topky.sk svoj názor na danú problematiku.

„Je hrôzostrašné, že musíme bojovať za takéto základné práva. Mňa to desí, rozčuľuje a je mi z toho strašne smutno. Dnes som celé nejaká rozorvaná, lebo som už plakala v divadle na Vyznaní a potom som plakala, keď som si čítala všetky tie statusy a keď som videla mojich kamarátov, ako plačú,” povedala úprimne so slzami v očiach Zuzana, ktorá – ako sama podotkla – momentálne skúša muzikál od Jána Ďurovčíka s názvom Vyznanie.

Symbolom LGBTI komunity je dúha, ktorá síce na čas stratila farbu a zbledla, no Zuzana to na záver v rozhovore veľmi trefne popísala a definovala. To, čo herečka odkázala všetkým menšinám, ale aj čo si myslí o nešťastnej strate dvoch mladých ľudských životov, sa dozviete v rozhovore vyššie.