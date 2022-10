„Kollárova mamička“ so slzami v očiach: Mám strach... Neviem, čo ďalej!

Pri rôznych závažných udalostiach očakávame, že k nim zaujmú stanovisko aj známe tváre. Keď však ide o taký šokujúci čin, akým je dvojnásobná vražda mladých ľudí pre ich sexuálnu orientáciu, mnohí sociálne siete vynechajú.

Fanúšikovia sa však často dožadujú komentára a stalo sa to aj Barbore Balúchovej, ktorej sa mnohí pýtali, prečo sa nijako nevyjadrila. Tá následne označila túto tragédiu za horor. A bolo na nej vidno pohnutie. „Priznám sa, mám strach, pretože som priviedla dieťa do sveta, ktorý, sa priznám, sa mi vôbec nepáči. A mám strach o to, do akého sveta som ho priviedla a akým svetom bude o pár rokov preňho,” uviedla umelkyňa, ktorá začiatkom roka 2017 priviedla na svet syna Jána Alexandra.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram BB

Toho sa snaží vychovávať ako slušného a tolerantného človeka. „Ja sa naozaj snažím držať pravidla, ktoré opakujem stále: Žime pekne a deti sa pridajú,” povedala vo videu na sieti Instagram. Aktuálne ale na ňu tragédie na zastávke Zochova a na Zámockej ulici v Bratislave doľahli tak, že netuší, ako ďalej žiť. „Ale naozaj prehodnocujem teraz veľmi veľa vecí vo svojom živote a rozmýšľam, akým smerom sa ubrať, lebo zamknúť sa doma tiež asi úplne nie je riešenie. Priznám sa, že naozaj neviem, čo ďalej,” uzavrela zúfalo. A jej pocity zrejme zdieľajú mnohí ďalší, ktorí sa vo svetle posledných udalostí boja o seba a svojich blízkych.