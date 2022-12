Jasmina Alagič ukázala otca: FOTO Má takmer 70, ale… Wau, tento FRAJER by sa uživil v Pobrežnej hliadke!

BRATISLAVA - Balkánska krv sa proste nezaprie! Zdá sa, že 33-ročná Jasmina Alagič Vrbovská sa zubu času naozaj nemusí obávať. Sympatická kráska pôsobí ako dievčatko a je úplne jasné, po kom to podedila. Pôvabná moderátorka totiž ukázala ocina a... Wau, tomuto pánovi že ťahá na 70?

Jasminin úsmev, temperament a pozitívna energia sú doslova nákazlivé. Mamička malého Sanela si život užíva plnými dúškami so všetkým, čo prináša. Veľa z toho, čo v sebe nosí, vraj podedila po svojom ocinovi a zjavne sú rovnaká krvná skupina.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV JOJ

Najnovšie jej sledovateľov zaujímalo, ako sa jej tatino má a označili ho ako veľkú inšpiráciu, No a keď k odpovedi priložila jeho fotografiu, je úplne zjavné, prečo je pre ľudí vzorom. Pán Evner má totiž 68 rokov, čo by ste si pri prvom pohľade absolútne nepomysleli. A ani pri tom druhom a žiadnom ďalšom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram J.A.V.

„Môj tatko je naozaj frajer a fakt som šťastná, že je nastavený, ako je,” napísala Jasmina k záberu, kde jej ocino pózuje v plavkách na lodi. A vyzerá naozaj tak skvele, že by sa pokojne uživil v balkánskej verzii Pobrežnej hliadky ako druhý Mitch Buchannon!

Pán Evner je zjavne takisto mimoriadne temperamentný a Jasmina si myslí, že veľa toho po ňom podedil aj Sanelko. „Ja verím, že malý zdedil jeho húževnatosť a bojovnosť. Horkokrvný v istých situáciách by mohol byť Sany menej,” napísala so smiechom moderátorka k fotke svojho ocina, na ktorého môže byť právom pyšná. Veď aha, aký je to štramák!