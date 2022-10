Slovenská DIVA Sisa Sklovská sa zahráva so zdravím: Najskôr CHER, potom OPERÁCIA!

Známa slovenská diva Sisa Lelkes Sklovská zahviezdi v jedinečnej šou, aká tu ešte nebola. Sisa či Cher je názov originálneho predstavenia, kde sa speváčka predstaví ako svetoznáma legenda.

Niet najmenších pochýb, že umelkyňa disponuje zlatom v hrdle a dokonca sa aj celkovým výzorom podobá na americkú hudobníčku, čoho sme boli svedkom. Veľmi jej to pristane, no zdá sa, že to nebude len tak bez komplikácií. Sisu totiž už dlhšie trápia zdravotné problémy a hrozí jej aj ďalšia operácia, ktorú však kvôli predstaveniu musela odložiť.

Umelkyňa si už v minulosti prešla náročnou operáciou ruky, keďže jej diagnostikovali Dupuytrenovu kontraktúru dlaní - zhrubnutie a stiahnutie spojivového tkaniva ruky pod kožou. Už vtedy nám vysvetlila, že v spojitosti s týmto ochorením mala problémy so zovieraním rúk. Žiaľ, vyzerá to tak, že pod nôž pôjde znovu. Takto sa zahrávať so zdravím!

Ako to teda bude zvládať v predstavení, keďže tanečným krokom sa zjavne nevyhne? „Tomu sme sa nejakým spôsobom priblížili. Našťastie Cher skoro vôbec netancuje žiadne obrovské choreografie, čiže to by sa bilo. Tak sme to urobili, že tu sú hlavní tanečníci a ja sa s nimi pripájam. Presne, ako to robí Cher s takým kľudom,“ povedala speváčka pre Topky.sk. Pevne veríme, že to zvládne.

Aká by to však bola Cher bez veľkolepých módnych kreácií na javisku. A tie veru extravagantná Sisa bude mať takisto, a to už tento piatok, kedy svoj celoživotný príbeh predvedie v jedinečnej šou Sisa či Chér.

