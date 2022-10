Ráková ukázala DETI, Pavlovčin ako TRAVESTY sestra Moniky Haklovej a Liv Bielovič… Uff, tieto slová ju nepotešia!

Siedma séria šou Tvoja tvár znie povedome sa preklopila do svojej druhej polovice. Diváci televízie Markíza si v nedeľu večer mali možnosť pozrieť už šiestu časť. A tá rovnako ako tie predchádzajúce bola plná zaujímavých a vtipných momentov. No zároveň nabitá kvalitnými speváckymi číslami.

Fotogaléria zo 6. kola šou Tvoja tvár znie povedome:





Ďalšie fotky

Takým bolo už tradične vystúpenie víťaza speváckej šou SuperStar Adama Pavlovčina. Počas večera stvárnil spevácku divu Cher. No hoci jeho prevedenie piesne Waterloo bolo bezchybné, jeho výzor bol skôr paródiou. A to zhodnotili aj diváci.

Tým totiž viac ako veľkú hudobnú hviezdu totiž pripomínal sestru známej exfarmárky. „Ako sestra Moniky Haklovej,“ zhodli sa fanúšikovia a ďalší to zaklincoval komentárom: „Travesty show.“

Galéria fotiek (15) Zdroj: Tv Markíza/Ján Zemiar

Za zmienku určite stojí aj vystúpenie Liv Bielovič, ktorá sa tohto čísla veľmi bála. Minulý týždeň si totiž v rulete vyžrebovala Michaela Jacksona. „To je čistá smrť,“ nariekala Bielovič v dokrútke. „To je také, že máte pocit, že chcete utiecť od toho všetkého,“ pokračovala.

No zbytočne si robila ťažkú hlavu, jej vystúpenie bolo perfektné. A zhodovali sa na tom aj diváci. Lenže... Napriek tomu, že bola super, zjavne to nestačilo. Ani porote a ani Slovákom pri televíznych obrazovkách. „Bolo to skvelé, aj keď, úprimne, Nela Pocisková bola lepšia,“ zhodovali sa.

Galéria fotiek (15) Liv Bielovič - Michael Jackson

Zdroj: Tv Markíza

Účinkujúci si tento týždeň brali domov kamery a mali za úlohu zaznamenávať, ako prebiehajú ich prípravy na večer. Viki Rákovej, ktorá sa počas večera predviedla ako Raid Said Fred s piesňou I'm too sexy, doma pomáhali aj jej dve deti, 7-ročný Bendegúz a 3-ročný Benjamín. Pozrite, ako vyzerajú!

Galéria fotiek (15) Viki Ráková so synom Bendegúzom

Zdroj: Tv Markíza

Galéria fotiek (15) Viki Ráková so synom Benjamínom

Zdroj: Tv Markíza

Víťazom šiestej epizódy šou Tvoja tvár znie povedome sa stala komička Simona Salátová, ktorá sa predviedla ako Weird Al Jankovic, teda paródia na Michaela Jacksona. Výhru 1000 eur, ktorú získala, venovala občianskemu združeniu Profkreatis. Gratulujeme!

Galéria fotiek (15) Víťazkou 6. epizódy sa stala Simona Salátová

Zdroj: Tv Markíza

A takto to bude vyzerať v 7. kole:

Karol Tóth - LP, nabudúce Gusttavo Lima

Galéria fotiek (15) Karol Tóth - LP

Zdroj: Tv Markíza

Viki Ráková - Raid Said Fred, nabudúce The Mamas & the Papas

Galéria fotiek (15) Viki Ráková - Raid Said Fred

Zdroj: Tv Markíza

Adam Pavlovčin - Cher, nabudúce Petr Hapka a Jana Kirschner

Galéria fotiek (15) Adam Pavlovčin

Zdroj: Tv Markíza

Matúš Kolárovský - Premier, nabudúce Liz Mitchell

Galéria fotiek (15) Matúš Kolárovský - Premier

Zdroj: Tv Markíza

Liv Bielovič - Michael Jackson, nabudúce Miley Cyrus

Galéria fotiek (15) Liv Bielovič - Michael Jackson

Zdroj: Tv Markíza

Ondrej Kandráč - Smokie, nabudúce Marián Čekovský

Galéria fotiek (15) Ondrej Kandráč - Smokie

Zdroj: Tv Markíza

Natália Puklušová - Sia, nabudúce The Offspring

Galéria fotiek (15) Natália Puklušová - Sia

Zdroj: Tv Markíza

Simona Salátová - Weird Al Jankovic, nabudúce Eva Máziková

Galéria fotiek (15) Simona Salátová - Weird Al Jankovic

Zdroj: Tv Markíza