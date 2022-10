Gombitová 42 rokov po NEHODE vyzerá čoraz lepšie: Z tohto čerpá silu!

BRATISLAVA - Jej hlas je nezameniteľný a jedinečný. Speváčka Marika Gombitová (66) sa dlhé roky držala v ústraní, kde sa cíti bezpečnejšie. No teraz sa opäť pripomenula svojim verným fanúšikom. 42 rokov od tragickej nehody vyzerá čoraz lepšie a čoskoro znovu zahviezdi na pódiu. A toto je jej zázračný predmet, ktorý ju dobíja energiou.

Keď sa povie meno Marika Gombitová, azda každý si hneď vybaví v pamäti legendárny film Neberte nám princeznú, kde si zahrala s jej veľmi dobrým kamarátom, už nebohým spevákom Mekym Žbirkom.

Speváčka si prešla v živote kadečím a hoci ju postihlo veľké nešťastie a zostala na vozíku, na spev nezanevrela a z času na čas sa svojim verným fanúšikom rada pripomína. Opäť nastala tá chvíľa, kedy umelkyňa zažiari na pódiu a zaspieva svoje najväčšie hity.

V týchto dňoch sa intenzívne pripravuje na veľkolepé vystúpenie, ktoré sa bude konať v poslednú adventnú nedeľu v Bratislave. „Koncert bude prierezom mojej kariéry od roku 1977 až po súčasnosť. Veľmi sa teším na fanúšikov, som im veľa dlžná a ďakujem im za ich pochopenie a trpezlivosť,” povedala speváčka pre české Aha! Aj keď od spomínanej nehody ubehlo 42 rokov, Marika vyzerá čoraz lepšie a akoby ani nestarla.

Speváčka miluje prírodu a všetko, čo je s ňou spojené a tak ju nesmierne potešil aj originálny dar, z ktorého teraz takisto čerpá silu na svoj jedinečný koncert. Ide o obraz, kde je speváčkina podobizeň vyrezaná do lipového dreva starého 120 rokov. Marika je týmto originálnym dielom doslova unesená a cíti z neho nesmiernu energiu, ktorou sa dobíja. Autorke unikátneho diela sa Marika aj osobne ozvala. „Dokonca mi telefonovala, to od nej bolo nesmierne milé a povedala, ako sa jej to páči,“ popísala svoju radosť Alena Mrekajová (42) z obce Bobrov pri Žiline.