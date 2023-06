Keď sa dali dokopy, Slovensko nechápalo: Takto Sklovská očarila Lelkesa!

Sisa Sklovská sa dala dokopy s Jurajom Lelkesom v roku 2009 a o necelé dva roky neskôr sa párik zosobášil. Čo mnohých prekvapilo.

Koncom roka 2008 sa totiž energická speváčka rozišla s o 14 rokov mladším partnerom a zrazu zbalila o dosť staršieho podnikateľa. Ako ale napokon vysvitlo, dokonale sa zhodujú v životnom tempe. Sisa je živel a rada zabáva, no a Juraj je prekvapujúco rovnaký. „Mám šťastie, že som stretla muža, ktorý má tiež rád takýto život. Neviem si predstaviť, že by so mnou žil niekto iný, pretože by to nikdy nepochopil,” povedala Sisa pred markizáckymi kamerami.

„Slovensko toto nechápalo. Všetci ma ľutovali, dokonca aj niektorí novinári, na čo si ja trúfam. Taký živel. Čo ja chcem so Sisou Sklovskou, že doteraz jej nikto nestíhal,” smial sa Juraj.

Manželia sa aj s redaktorom po rozhovore v záhrade ich domu vybrali na pivo do podniku v centre Bratislavy. „Na prvý pohľad, keď ťa tak vidím, povedal by som, že ty máš rada luxusné vína, luxusné drinky, ale si ma príjemne prekvapila, že takéto pivo do ruky,” poznamenal smerom k speváčke redaktor Adam Domorák.

„Ja mám najradšej takéto podniky, drevené sedenie, obyčajné pivo, tlačenku, segedínsky...” povedala o sebe Sklovská. A práve týmto si kedysi získala aj svojho muža. „Keď sme sa začali schádzať, ihneď sme našli v mnohých veciach spoločnú reč. A tým som bol fascinovaný, keď sme sa stretli na Štrkovci v Ružinove v podniku niečo také jednoduché jesť a piť k tomu dobré pivo. Hovorím: "A ty piješ pivo?" To ma očarilo, samozrejme,” prezradil Lelkes. „Nielen to ťa očarilo!” zakričala vzápätí Sisa, no k ďalším detailom sa už v tejto časti nedostali.

Ukážky však sľubujú, že ďalšia časť, keď sa budú zabávať v nočnom podniku, bude naozaj výživná.