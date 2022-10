Kolárovský doplatil na účinkovanie v Tvári: PREBOHA… Úplne prišiel o vlasy!

Mladý spevák a herec Matuš Kolárovský s umeleckým menom Yael je známy aj tým, že rád experimentuje a celkom často mení účesy. No tentoraz kvôli markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome prišiel o svoje vlasy, ktorými bol tak povestný. Na čo sa to nechal nahovoriť?

Galéria fotiek (20) Matúš Kolárovský v Tvári išiel dohola

Zdroj: TV Markíza

Matúš si naposledy v rulete vyžreboval svetoznámeho amerického rapera Pitbulla, ktorý sa vyznačuje najmä tým, že je holohlavý. A musíme uznať, že mladému hercovi a spevákovi odvaha veru nechýba, a tak podstúpil brutálnu obetu. Nechal sa aj on oholiť celkom dohola, aby sa čo najviac podobal umelcovi, ktorý má po svojom boku vo videoklipe s názvom Timber sexi speváčku Keshu.

Tu mladému oteckovi so zadaním pomohla herečka z Druhej šance, pôvabná tmavovláska Barbora Bezáková, ktorej postačila len blonďavá parochňa, džínsové šortky, ružová košieľka, vysoké kovbojské čižmy a pôvabná Kesha v slovenskom vydaní bola na svete.

Galéria fotiek (20) Matúš Kolárovský a Barbora Bezáková ako Pitbull a Kesha v Tvoja tvár znie povedome

Zdroj: TV Markíza

Po ich famóznom vystúpení, keď sa moderátor Martin Nikodým spýtal Matúša, čo všetko bol ochotný obetovať pre toto číslo, jeho odpoveď bola jednoznačná. „Všetky vlasy. Toto nie je žiadna maska,“ povedal spevák.

Veru, aj takúto daň so sebou občas prináša život v šoubiznise. No Matúšovi to našťastie veľmi pristane a viacerí sa dokonca zhodli na tom, že vyzerá lepšie než samotný originál.

To, ako Matúš prišiel o svoje vlasy, si môžete pozrieť vo videu vyššie a detailné zábery nájdete aj v našej galérii. Nechajme sa prekvapiť, ako sa Matúš popasuje s jeho budúcou výzvou, ktorá ho čaká už túto nedeľu.

A takto to bude vyzerať v 6. kole:

Simona Salátová - Eiffel 65, nabudúce Weird Al Jankovic: Fat

Galéria fotiek (20) Simona Salátová

Zdroj: TV Markíza

Matúš Kolárovský - Pitbull, nabudúce Premier: Hrobař

Galéria fotiek (20) Matúš Kolárovský

Zdroj: TV Markíza

Ondrej Kandráč - Helena Vondráčková, nabudúce Smokie: Living next door to Alice

Galéria fotiek (20) Ondrej Kandráč

Zdroj: TV Markíza

Adam Pavlovčin - Elvis Presley, nabudúce Cher: Waterloo

Galéria fotiek (20) Adam Pavlovčin

Zdroj: TV Markíza

Natália Puklušová - Mabel, nabudúce Sia: Chandelier

Galéria fotiek (20) Natália Puklušová

Zdroj: TV Markíza

Liv Bielovič - Olivia Newton John, nabudúce Michael Jackson: Bad

Galéria fotiek (20) Liv Bielovič

Zdroj: TV Markíza

Karol Tóth - Måneskin, nabudúce LP: Lost on you

Galéria fotiek (20) Karol Tóth

Zdroj: TV Markíza

Viki Ráková - Panjabi, nabudúce Raid Said Fred: I'm too sexy

Galéria fotiek (20) Viki Ráková

Zdroj: TV Markíza