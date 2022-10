Viki Ráková v Tvári s mužskou pýchou: To čo tam má… UMELÝ PENIS?!

BRATISLAVA - Herečka Viki Ráková (41) v marikzáckej šou Tvoja tvár znie povedome pôsobí, akoby sa z kola na kolo zmenšovala a centimetre na tele jej ubúdali. Hoci jej tentokrát kostyméri a maskéri ubrali opticky z výšky, vykompenzovali jej to riadnym nákladom v rozkroku. To čo jej, dali umelý penis?

V minulom kole Tvoja tvár znie povedome si herečka Viki Ráková vyžrebovala v rulete Right Said Fred a to ešte netušila, čo ju čaká. Maskéri sa s ňou doslova vyhrali. Hoci jej ubudli vlasy, keďže originál spevák je holohlavý, zato na inej časti tela bola riadne obdarená a dostala čosi navyše - mužskú pýchu.

Galéria fotiek (16) Viki Ráková

Zdroj: TV Markíza

Tentoraz mysleli pri pretvorení pohlavia na každý detail, ktorý si všimli aj porotcovia. No ako prvá jej menší vzrast vtipne okomentovala Zuzana Kubovčíková Šebová.

„To bolo strašne smiešne, ako som spomínala, ty sa nám z kola na kolo zmenšuješ, tak to čo sa ti podarilo tým, že si už nemala toto kolo nie že vlasy, už si nemala ani turban. Iba fakt tú hlavičku, tak to chvíľkami vyzeralo, že ty by si kľudne mohla bývať v Attilovi. On keby ťa zežral na raňajky, by si to ani nevšimol,“ popísala herečka vystúpenie Viki a ďalej pokračovala.

Galéria fotiek (16) Viki Ráková s Attilom Véghom v Tvoja tvár znie povedome

Zdroj: TV Markíza

„Vždy sa tu rozoberá to, keď sa muži prezliekajú za ženy, ale keď sa ženy prezliekajú za mužov, ty si tomu celému dala úplne iný rozmer.. Lebo od čias Imagine Dragons a keď si bola legendárny Martinko Klingáčik, až cez minulé kolo, dedka z Indie, tak toto je proste strop. Ja už nechcem aby si bola žena,“ povedala Zuzana a dostala doslova hysterický záchvat smiechu.

No a potom to prišlo. Jej mužskú pýchu postrehol Mário Kollár, prezívaný Kuly. „Obdivujem ťa, že si to zvládla, myslím dať ten chlapský spev a hlavne musím pochváliť masku, pretože ty si dokonalý chlap všade. Aj keď sa pozerám kdekoľvek, hore či dole,“ narážal spevák na vypchaný rozkrok Viki, ktorý pôsobil akoby tam mala riadny umelý penis.

A to už Zuzana nevydržala. „Jemine to som si až teraz všimla,“ a zakryla si oči. Naozaj, Viki bola do detailov prepracovaná v každom centimetri, čo sa týka masky aj umelého prirodzenia. Na toto úžasné číslo však nebola sama a jej "tanečno-speváckym" partnerom v 6 kole bol už spomínaný porotca, Attila Végh.

Ako to celé dopadlo si nezabudnite pozrieť už dnes večer na Markíze, v Tvoja tvár znie povedome.