Mladá Vitteková (17) len v PODPRSENKE, holé PRSIA na móle a... Cibulkovej tehotenské bruško v LATEXE!

Tento víkend sa v Bratislave upustilo od konzervatívnosti a fantázii sa medze nekládli. Slovenskí návrhári odhodili všetky zábrany a previedli dych vyrážajúce modely. Okrem toho, že na móle sa objavili známe tváre, akciu prišli podporiť aj mnohé slovenské celebrity, ktoré taktiež popustili uzdu a vytiahli zo skríň to najlepšie, čo kedy Bratislava videla.

Dôkazom toho je ako vždy módna ikona Dominika Cibulková. Len pred časom sa budúca dvojnásobná mamička podelila o krásnu novinku a už sa s bruškom ukázala aj na verejnosti. Zvolila latexové šaty, ktoré jej pekne zvýraznili postavu. Aj keď sa tehotenské bruško snažila rafinovane zakryť dlhým sivým kabátom, predviedla ho s gráciou. Hoci zvolila kombináciu nevýrazných farieb, bývalá tenistka bola výrazná sama o sebe. Druhé tehotenstvo jej naozaj pristane.

Galéria fotiek (4) Bývalá tenistka Dominika Cibulková

Zdroj: Ján Zemiar

Na móle zahviezdila aj dcéra Róberta Vitteka, iba 17-ročná Sofia Zara. Tá sa ukázala v roztvorenej košeli a davu ukazovala podprsenku. Vyzerá to tak, že jej to nerobilo problém a aj keď mala na sebe toho čo najmenej, poriadne si to užila. Nečudo, že práve Sofia predvádzala na prehliadke. Určite sa nemá za čo hanbiť a po mamine zdedila črty modelky. Svojou účasťou ju podporila aj samotná Patrícia Vitteková a istotne je na svoje krásne a úspešné dcéry veľmi hrdá.

Galéria fotiek (4) Dcéra Patricie Vittek a Róberta Vitteka, Sofia Zara Vittek

Zdroj: Ján Zemiar

A o čom by bol Fashion Live, keby sa aspoň jedna modelka neukázala vo svojej prirodzenej kráse. Počas prehliadky bolo v jeden moment naozaj horúco. Odvážnej modelke obliekli len zvršok a na podprsenku akoby zabudli. Sebavedomo tak vytasila holé prsia!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

Módne výstrelky si určite všetci poriadne užili. Fotografie z Fashion Live si môžete pozrieť v galériách vyššie.