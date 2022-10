K tragédii sa vyjadril aj Braňo Mojsej: ŠOKUJÚCE SLOVÁ abstinujúceho alkoholika… NALOŽIL kompetentným!

Minulosť sa vymazať nedá a tak isto nejde len tak zabudnúť na prešľapy. Braňo Mojsej dlho bojoval so závislosťou na alkohole, ktorá mu spôsobila nemalé problémy. V roku 2012 ho napríklad polícia chytila šoférovať pod vplyvom alkoholu. Nafúkal vtedy 2,85 promile, no našťastie sa nikomu nič nestalo.

Muži zákona hudobníka zadržali, v cele predbežného zadržania strávil dlhých 50 hodín. Súd v superrýchlom konaní potom rozhodol, že musel zaplatiť pokutu vo výške 1000 eur a za volant si nesadol ďalšie 3 roky. Od tej doby uplynul už nejaký čas a spevák sa liečil zo závislosti na Prednej Hore.

Dnes už je z neho celkom iný človek a na svet sa pozerá s triezvym myslením. Niet preto divu, že nedávna tragická nehoda ho, rovnako ako zvyšok Slovenska, poriadne zasiahla a nenechala chladným. Na sociálnej sieti Facebook sa k nej vyjadril a poriadne naložil aj kompetentným.

„Alkohol zabíjal. Včerajšia tragédia, ktorej spúšťačom bol alkohol, len potvrdila môj názor, že oproti masívnej nadmernej reklame na alkohol, doslova na každom kroku, kde sa človek pohne, na Slovensku úplne absentuje prevencia,“ napísal pohoršený hudobník na svojej sociálnej sieti a ďalej pokračoval.

„Apelujem na kompetentných, ktorí sedia na štátnych peniazoch prevencie MZ SR a rozhadzujú ich, kde kade bez efektu, len tam, kde treba nie, častokrát ani sami nevedia definovať ako vzniká závislosť, nech konečne urobia niečo pre informovanosť občanov tejto krajiny. Občania majú právo vedieť úplne všetko, čo nadmerná konzumácia alkoholu spôsobuje a ako predísť takýmto udalostiam,“ povedal dotknutý Braňo a v závere vyjadril úprimnú sústrasť, všetkým tým, ktorých sa to týka.

S hudobníkom a bývalým alkoholikom sme sa v tejto súvislosti spojili a prinášame vám jeho názor na to, či má verejnosť dostatok informácii o tom, čo spôsobuje užívanie alkoholu.

„Keď som pred pár rokmi začal navštevovať slovenské školy s tématikou vzniku závislostí nielen na alkohole, tak ma šokoval stav totálnej nevedomosti adolescentov o tom, čo spôsobuje aj jednorázovo nadmerný konzum alkoholu. Stav toho, aké majú mladí poznatky o škodlivosti opakovaného nezriadeného pitia alkoholu a zisťujem to aj dnes, prečo sa hranica experimentovania s alkoholom stále posúva do nižšej vekovej kategórie. Prišiel som na to, že prevencia drogových závislostí s malými výnimkami aktivít v tomto smere jedincami, jednoducho dlhodobo na školách a na verejnosti absentuje,“ uviedol Braňo pre Topky.sk

Daná tragická udalosť ho zasiahla natoľko, že sa s nami podelil aj o jeho postrehy. „O reklamu na alkohol zakopnete všade, kam sa v meste pohnete. Zapnete telku? Internet ? Vyskakuje to na vás zovšadiaľ, ako objavovať a ako to máte správne s pohárom v ruke roztočiť. Aký je protipól? Ako sú konzumenti informovaní o následkoch užívania alkoholu? Nijako. A práve neinformovanosť obyvateľstva spôsobuje množstvo tragédií, kde zomierajú častokrát aj nevinní a úplne zbytočne,“ dodal hudobní.

On sám veľmi dobre vie, čo alkohol dokáže spôsobiť a že následky môžu byť fatálne. Hoci si sám prešiel peklom a za svoje skutky zaplatil, v súčasnej dobe sa snaží pomáhať druhým aj cez kliniku, kde je zástupcom a kde ponúkajú komplexné riešenie proti závislosti.