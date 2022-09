Natáčanie markizáckeho Love Islandu PRERUŠENÉ: Súťažiaci v OHROZENÍ… Z vily ich museli EVAKUOVAŤ!

Galéria fotiek (4) Súťažiaci Love Islandu boli v ohrození.

Zdroj: Instagram/TikTok/Tv Markíza

KANÁRSKE OSTROVY - Hodiny strachu! Už týždeň sa na televízii Markíza a na streamovacej platforme Voyo vysiela nová séria šou Love Island. Doteraz si diváci na obrazovkách vychutnávali pohľady na krásne slnečné počasie Kanárskych ostrovov. No to sa v posledných dňoch výrazne zmenilo. Súťažiaci a štáb boli v ohrození. Natáčanie museli prerušiť a všetkých z vily evakuovať do bezpečia!