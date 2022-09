Fešák z Love Islandu je opäť voľný: Namiesto svadby ROZCHOD... Ušla od neho!

PRAHA - V prvej sérii markizáckeho Love Islandu sa o lásku uchádzal aj Petr Gebauer. Hneď po vypadnutí zo šou sa však dal dokopy so ženou, ktorú spoznal krátko pred odchodom na ostrov. Po necelom roku vzťahu ale od neho doslova zdrhla.

Petr si v rámci šou rozumel s Aichou, zostali však len kamarátmi. Nevyšlo mu to ani so žiadnou inou ženou a zakrátko z Love Islandu vypadol. Hneď po návrate do reality ale požiadal o ruku istú ženu.

Zdroj: Tv Markíza

Julianu spoznal krátko pred odchodom na ostrov. „Spomínal som na ňu aj vo vile. Poznal som ju veľmi krátky čas a myslel som si, že za takú chvíľku nemôže vzniknúť nič také silné. Mýlil som sa,” vyhlásil minulý rok pre TN.cz.

V novembri dokonca zverejnil aj svadobné video, kde sa práve s Julianou zahrali na ženícha a nevestu. Vzniklo len na propagačné účely, no mnohých pomýlil a hneď mu gratulovali ku svadbe.

K tej skutočnej ale zrejme napriek zásnubám vôbec nedošlo. A aktuálne je Petr opäť sám. „Julianka sa jedného dňa po hádke odsťahovala aj s kocúrom a bol, bohužiaľ, koniec. So mnou nie je ľahké žiť. Vždy od malička som mal len sám seba. Nikde som nezapadal a bol som šikanovaný od základky po strednú školu. Možno preto som tak trošku sebec. Ale snažím sa na tom pracovať,“ uviedol na Instagrame.