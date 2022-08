Manažér Attilu Végha o spolupráci s hviezdami: Kvôli tomuto to UKONČIL s Rytmusom!

Dalibor Frankovič (45) je prominentný manažér, ktorému už počas jeho kariéry prešlo rukami mnoho známych celebrít. V minulosti napríklad raper Rytmus alebo najnovšie MMA zápasník Attila Végh, ktorý v poslednom čase zožal kritiku za to, že sa objavuje viac v televízii ako v zápasníckom ringu.

Nie je to ľahké povolanie a aj táto práca ma svoje svetlé a tmavé stránky. Exkluzívne sme sa pre TOPKY.SK porozprávali s Daliborom Frankovičom o tom, aké je to byť manažérom najvyhľadávanejších ľudí na Slovensku, ale aj o iných veciach.

Galéria fotiek (5) Dalibor Frankovič

Zdroj: Vlado Anjel

„Ja som sa vlastne celý svoj život zaoberal prácou s interpretmi a posledných pár rokov aj so športovcami. Začínalo to organizovaním koncertov a hudobných festivalov. Vtedy som pochopil, že do pomyselnej skladačky v šoubiznise chýba taký jeden človek, akým som bol ja, ktorý bude všetky veci upratovať a dvíhať telefóny,“ vysvetlil, ako pred 20 rokmi začal so svojou kariérou.

Medzičasom, kým v tomto smere zlepšoval svoje skúsenosti, stretol Rytmusa a nadviazal s ním spoluprácu: „Začal som sa tomu venovať trošku viac, bol som niekde na pomyselnom vrchole svojej kariéry a skončil som pri manažovaní Rytmusa a Kontrafaktu, s ktorými som strávil intenzívnych sedem rokov.“

Tak, ako všetko začne, vždy to aj niekde skončí a ani ich spolupráca nebola výnimkou. Ak by ale ľudia hľadali za tým nejaké nezhody, snažili by sa márne „Obidvaja sme dospeli do bodu, kedy sme si povedali, že pôjdeme každý vlastnou cestou. On potreboval už asi iného človeka, možno práve takého, ktorý to bude vnímať intenzívnejšie a ja som cítil, že posledné roky som už takým nebol. Bola to vzájomná dohoda, sme dobrí kamaráti a zvykneme si aj zavolať,“ priznal otvorene Dalibor.

Svet hudby a svet MMA sú dve diametrálne odlišné veci, ktoré nie je také ľahké spojiť. Toto sa však podarilo Rytmusovi, keď pred pár rokmi oznámil boxerský zápas s Marpom. Rytmusov manažér v tom čase pripravoval zápas po administratívnej a manažérskej stránke a práve takéto prepojenie dvoch rôznych svetov vyústilo neskôr aj do spolupráce prominentného manažéra s Attilom Véghom.

Čítať ďalej