Začiatky Attilu Végha: Takto sa vyšvihol... Nemal som žiadnu HANBU!

Attila Végh (Zdroj: Vlado Anjel)

Každý človek, ktorý niečo vo svojom živote budoval alebo sa snaží vybudovať, vie, že začiatky sú poriadne ťažké. Pozná to aj bojovník Attila Végh, ktorý sa pred zápasom storočia s Karlosom Vémolom nemal až tak dobre. Všetko to prišlo až po nezabudnuteľnej výhre!

„Celý život som z toho nič nezarobil. Prišlo to vtedy, keď som vyhral zápas storočia. Vedel som, že vtedy sa mi otvoria dvere do šoubiznisu a reklamného sveta. A bolo to tak. Pre mňa ten zápas bol takým kľúčovým momentom do života. Proste, že jeden z nás bude najväčší „kápo“ do konca života. A je to tak. Môže si hocikto povedať, čo chce. Tým nám otvorili dvere a s tým žijeme,“ prezradil v podcaste Cesta bojovníka.

(Zdroj: Vlado Anjel)

Attila si uvedomil, že keď chce byť človek úspešný, musí byť zaujímavý pre šoubiznis. Svoje si za tie roky vydrel v ringu a teraz z bojového športu len ťaží. „Tým, že dostanem priestor do reklám, do telky. Pred Karlitom to bolo veľmi ťažké a zdechnuté,“ uviedol a ako dôvod vidí, že o zápasení predtým nevedel takmer nikto nič.

„Nebol som stále tam, kde som teraz. Takisto som začínal a ty si ma poznal vtedy, keď mi vlastne tá karta asi nešla a robil som trénera. Mal som tie 4 prehry. Sme sa spoznali a celé sa to vybudovalo. Ty ma poznáš od začiatku mojej šoubiznisovej kariéry,“ narážal na Rytmusa, ktorý mu dokonca pomáhal budovať si Instagram, pretože s ním Attila nevedel poriadne narábať.

(Zdroj: Youtube)

Porozprával však aj o tom, ako si rozbiehal instagramové spolupráce. Zatiaľ čo iným chodia rôzne ponuky od firiem, zápasník ich oslovoval sám. „Ja som najprv začal tak, že keď nejdeš za tým, tak nemáš. Kukal som, že chcel som nejaké tričko. Tak som napísal 50 firmám, že chcel by som, že urobím na to reklamu. Tak mi poslali tričká,“ šokoval svojimi slovami.

„Takto to začalo. Išiel som do domu, potreboval som dvere, hovorím, že načo budem kupovať, keď nemusím, tak som našiel 10 firiem s dverami, či nemá niekto záujem o spoluprácu. Dve som chytil, tie jedny sa mi páčili, dohodli sme sa a mal som dvere za 5 litrov na celom dome. Musel som za tým ísť. Nemal som žiadnu hanbu,“ prezradil. A dnes už snáď nie je ani nikto, kto by nepoznal minimálne jeho meno...

(Zdroj: Youtube)