Markizácky pár šokoval: V posteli spolu nespávajú... Ona skončila na gauči!

BRATISLAVA - Len málo zamilovaných ľudí si dokáže predstaviť, že by sa dlhodobo nezobúdzali po boku svojej milovanej polovičky. A to dokonca "dobrovoľne". Napríklad ako Milan a Tereza, manželia, ktorí sa dali dokopy vďaka šou Svadba na prvý pohľad .

Milan a Tereza sa už nejaký čas poznali, no dokopy ich dal až spomínaný projekt. Dovtedy o sebe vedeli len ako tréner a jeho klientka. Ibaže tmavovlasý fešák sa do svojej dnes už partnerky zamiloval a tvorcov Svadby požiadal o to, aby ho obsadili miesto pôvodného muža, ktorého chceli k Tereze priradiť.

A napokon to vyšlo a z televíznych manželov sa stali aj skutoční. Na to, ako si momentálne nažívajú v novom spoločnom bytíku, si boli posvietiť aj z Markízy. Pre ich web svadba.markiza.sk poskytli rozhovor, ktorý bol spojený aj s prehliadkou domova. No a keď prišlo na spálňu, hrdličky poriadne prekvapili.

Priznali, že v manželskej posteli spoločne nespávajú. „Deje sa to pravidelne, ale nie je to z dôvodu hádky. Terke je tu horúco,” vysvetľoval Milan, ktorý dodal, že jeho polovička nemá rada ani dokorán otvorené okno, čo zasa preferuje on. „Tak sa presunie na gauč. Tam sa dá pomerne dobre spať,” dodal televízny ženích.

Nuž ale... O niekoľko týždňov sa predsa ochladí a potom zrejme manželia opäť "zaparkujú" do jednej postele.