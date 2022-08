Malachovský (54) bojujúci so sklerózou multiplex: Ďalšie zdravotné problémy… Skončil na INVALIDNOM VOZÍKU!

Keď sa pred dvomi rokmi na verejnosť dostala správa, že manžel Ivety Malachovskej, Martin Malachovský trpí sklerózou multiplex, bol to obrovský šok aj pre verejnosť. Hudobník pritom s neduhom bojoval už celé 2 roky predtým, chorobu pred svetom tajil. No zdravotné problémy už začalo byť vidieť a kvôli nim sa musel vzdať aj svojej milovanej práce.

Nedávno priznal, že má problémy s pohybom, no podľa lekárov sa jeho stav stabilizoval. „Ja sa stále liečim, som pod kontrolou lekárov. Tí tvrdia, že sa to zastavilo, no lepšie to už nebude. Musím sa priznať, že mňa tento stav dosť hendikepuje, no učím sa s tým žiť,“ priznal pred tromi mesiacmi pre pluska.sk Malachovský s tým, že pre chorobu stratil stabilitu.

No aby toho nebolo málo, teraz sa k vážnym zdravotným problémom pridružili ďalšie, ktoré ho pripútali na invalidný vozík. Informovala o tom spevákova manželka na sociálnej sieti Instagram. „Keď sa záver dovoleky nevydarí. Našťastie ide o síce fakt ťaký výron členka, ale ešte, že sa nič horšie nestalo. Maťo je bojovník,“ napísala a pridala fotky s manželom na vozíku. Prajeme skoré zotavenie!