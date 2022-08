Kralevich naplnila svoje sľuby: Robotníci SÚ SPÄŤ na pozemku… Už jej stavajú NOVÚ BÚDU!

Ešte minulý rok starosta bratislavského Ružinova Martin Chren podpísal rozhodnutie o nariadení odstrániť čiernu stavbu na Zlatých pieskoch. Tú si tam Daniela Kralevich postavila ešte koncom roka 2019 ako mobilný bioprojekt. Dlho sa módna návrhárka svojej povinnosti vyhýbala, a tak to starosta zobral celé do vlastných rúk - vo štvrtok o 6:30 ráno začalo búranie.

Daniela Kralevich o pár hodín neskôr zorganizovala tlačovku, kde sa ohrádzala tým, že pozemok má už nového majiteľa a ten si pôvodnú búdku rozobral a postavil z nej tri samostatné búdky. „Zo znamená, že on (starosta Ružinova, pozn. red.) cudziemu človeku rozobral úplne niečo iné, na čo vydal exekučný titul,“ pokračovala Kralevich s tým, že vzniknutú situáciu nemieni nechať tak.

Na Martina Chrena podala 3 správne žaloby a trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A prostredníctvom médií mu tiež odkázala, že o týždeň budú búdky stáť na pozemku znova. „O týždeň sa tu teším znova, lebo si to sem dám znovu doviezť. Takže sa tu asi stretneme,“ vyjadrila sa módna návrhárka.

No a to čo sľúbila, aj naplnila. Už po 4 dňoch je na pozemku, ktorý má Kralevich v prenájme, opäť rušno - úpravy na ňom začal robiť báger. Upravuje zrejme terén na drevenú búdku, ktorú si tam tmavovláska opäť plánuje dať priviezť. Zaujímavosťou však je správanie robotníkov. „Keď prišli policajti, robotníci sa bežali schovať do auta,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja.

Nechajme sa teda prekvapiť, kedy bude na pozemku opäť stáť drevená búdka. Možno to Kralevich stihne do týždňa. Či sa potom scenár bude opakovať, ukáže aj čas.