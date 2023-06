KONFLIKT Daniely Kralevich a bratislavského Ružinova: Ona sa teší z víťazstva a oni... KLAME!

BRATISLAVA - Takmer takto pred rokom sa na bratislavských Zlatých pieskoch doťahovala slovenská módna návrhárka Daniela Kralevich so starostom Ružinova Martinom Chrenom. Ten jej dal zbúrať nepovolenú stavbu, no ona tvrdila, že konal neoprávnene. A zdá sa, že sa ich konflikt ešte neskončil.

Pamätáte si na súdny spor známej slovenskej návrhárky Daniely Kralevich, ktorá takto pred rokom vyvolala poriadny rozruch okolo jej stavby na bratislavských Zlatých pieskoch? Konflikt ešte nedoznel... Práve naopak.

Ako sme vás pred časom na Topkách informovali, Daniela Kralevich podala na starostu bratislavskej mestskej časti Ružinov, Martina Chrena, 3 žaloby a trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Dôvodom bolo údajne neoprávnené zbúranie jej stavby na Zlatých pieskoch. Prostredníctvom médií sa taktiež vyjadrila, že si svoje "búdky" znovu postaví.

A na sociálnej sieti Facebook sa aktuálne po takmer roku opäť ohlásila. Svojim sledovateľom oznámila, že vyhrala. „Vyhrali sme žalobu za Zlaté piesky,“ víťazoslávne napísala Daniela a vo videu pokračovala: „Priatelia, dnes tu nestojím na Zlatých pieskoch v prilbičke, ako pred rokom pán starosta Chren. Dnes tu stojím preto, aby som vám povedala, že súd rozhodol,“ s hrdosťou začala Daniela svoj príhovor. „Súd rozhodol tak, že tieto búdky, ktoré starosta Chren zbúral, zbúral nezákonne, dokonca inému vlastníkovi, ktorý nebol ani účastníkom konania. Som veľmi rada, že takto do roka a do dňa vám môžem oznámiť túto správu a budeme pokračovať ďalej,“ poznamenala návrhárka s úsmevom na tvári.

Nás však zaujímalo, čo to pre samotnú brunetku znamená a čo si o tom celom myslí. A tak sme sa s ňou spojili. To, čo sa udialo medzi ňou a starostom Chrenom, vraj vníma, ako osobný útok na jej osobu. „V prvom rade to znamená to, že sa potvrdili moje slová, ktoré som hovorila už v deň, keď to nezákonne búral, že búra niečo, čo nepatrí mne a vlastníka nielenže do konania neprizval, ale ani neupovedomil, napriek tomu, že mu môj právnik posielal právny list, v ktorom sme informovali miestny úrad o zmene vlastníka,“ uviedla na úvod nášho rozhovoru a neskôr vo svojich slovách poriadne pritvrdila.

„Za ďalšie mi z toho jednoznačne vyplýva, že takéto jeho agresívne konanie vyplynulo z predvolebnej kampane, na ktorú zneužil mňa a moje meno, pričom mu bolo jedno, aké následky nastanú. Do dnešného dňa nezbúral nič iné. To je jasný osobný útok na moju osobu a zneužívanie funkcie. Zodpovednosť teraz ponesie úrad, v mene ktorého konal,“ rozhorčila sa Daniela na záver nášho rozhovoru.

No kým sa Daniela teší z víťazstva, samotný Martin Chren to vidí úplne inak. A tu nastáva jasný konflikt medzi dvoma stranami. Znamená to teda, že klame? „Súd vôbec nerozhodoval o podstate a zákonnosti konania, ani nič také. Absolútne predmetom rozhodovania nebolo rozhodnutie o zbúraní stavby. Súd len procesne rozhodoval o tom, že či mal byť exekučný príkaz doručovaný matke pani Kralevich v čiste jednej profesnej formálnej veci,“ vyjadril sa pre Topky.sk samotný starosta Ružinova Martin Chren.

A jeho slová nám potvrdila aj riaditeľka komunikačného oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Ružinov, pani Tatiana Tóthová. „Nie, to, čo tvrdí pani Kralevich, nie je pravda. Vybrala si niekoľko kľúčových slov a vytvorila z nich úplne inú situáciu. Súd vôbec nehovoril o tom, že by rozhodnutie o odstránení nelegálnej stavby mohlo byť nezákonné, ale len o tom, či mala mestská časť žalobkyni doručiť exekučný príkaz. Skutočnosť, že ide o čiernu stavbu, žiadny orgán nespochybnil. A o tom, že dokázateľne čierne stavby nemáme prehliadať a majú byť odstránené, sa určite sporiť nebudeme.“ Kde sa skrýva pravda, je nateraz otázne. Až čas a súd ukáže, kto je v tejto kauze víťaz a kto porazený!