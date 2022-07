Ukrivdená Kralevich ide starostovi po krku: Podala 3 ŽALOBY a TRESTNÉ OZNÁMENIE… Škoda 100-tisíc eur!

Daniela Kralevich si stojí za tým, že to, čo miestny úrad nazýva čiernou stavbou, stavbou ani nie je. „Nebola to stavba kvôli tomu, že stála na betónových patkách. Rozmery týchto patiek boli 30 x 30 cm a boli postavené na zemskom povrchu,“ začala svoju tlačovku návrhárka s tým, že elektrinu v búdkach jej mal zabezpečovať neďaleký billboard, z ktorého si ťahala klasickú predlžovačku.

Prízvukovala tiež, že si v roku 2019 splnila všetky ohlasovacie povinnosti. No teraz vraj už majiteľkou objektu nie je - celého trištvrte roka. „Pozemok som predala a ďalší majiteľ si túto búdku úplne rozobral a postavil si 3 búdky, na ktoré mám fotodokumentáciu. To znamená, že on (starosta Ružinova, pozn. red.) cudziemu človeku rozobral úplne niečo iné, na čo vydal exekučný titul,“ pokračovala.

Kto je novým majiteľom, Kralevich prezradiť nechcela, no podľa listu vlastníctva je ním jej mama Daniela. A im obom vraj zbúraním búdok vznikla obrovská škoda. „Odhadujem to na 80 až 100-tisíc eur,“ šokuje návrhárka, ktorá vraj presne vie, čo je za týmto celým. Na Zlatých pieskoch sa podľa jej informácií plánuje developerský projekt.

„Ja viem, že na tejto časti Zlatých pieskov sa má robiť developerský projekt, ktorý je v pláne už dlho, preto sa tu odstránila aj tá rampa. Snažia sa sem napúšťať bezdomovcov, už len z toho dôvodu, aby sa znehodnotili pozemky a majú sa predávať pod cenu, takže...“ zahlásila Kralevich, ktorá má objekt naďalej v prenájme.

Situáciu preto neplánuje nechať len tak. A po krku ide rovno starostovi Ružinova. „Na Chrena máme podané 3 správne žaloby, ktoré sú momentálne stále na súde, máme naňho podané trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Nereagoval na nič, mohli sme robiť, čo sme chceli, vysvetľovali sme, nosili sme na stavebný úrad potvrdenia o tom, že stavbou nie sme, napriek tomu si robil, čo len chcel, celý čas,“ prekvapuje návrhárka.

„Tento problém vznikol preto, lebo si pán Chren robí na mne predvolebnú kampaň, na búdkach, ktoré mali 13 metrov štvorcových,“ myslí si Kralevich a starostovi Martinovi Chrenovi odkazuje: „O týždeň sa tu teším znovu, lebo si to sem dám znovu doviezť. Takže sa tu asi stretneme,“ dodala nájomníčka. Len či to nebudú pre ňu len ďalšie vyhodené peniaze...

