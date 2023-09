Daniele Kralevich sa VLÁMALI do domu: Bolo to NA OBJEDNÁVKU... Zvažuje OCHRANKU!

Daniela Kralevich sa bojí o svoj život. (Zdroj: Facebook D.K.)

BRATISLAVA - Módna návrhárka Daniela Kralevich (36) sa nedávno zobudila do desivého rána. Zo spánku ju vytrhol alarm... Do jej rodinného domu v Bratislave sa totiž ktosi pokúšal vlámať. Nebolo to prvýkrát a myslí si, že išlo o akciu na objednávku. Zvažuje preto ochranku!