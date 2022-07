HOROROVÁ NOC tanečníka z Let’s Dance na mori… MAYDAY, MAYDAY a prestal sa ozývať!

Pobyt na mori na malej jachte je, bez pochýb, obrovským zážitkom. No príjemným len v tom prípade, ak je pekné počasie. No stačí, aby začalo poriadne fúkať, či schyľovať sa k búrke a romantika sa razom mení na horor. Svoje by o tom aktuálne vedel rozprávať tanečník z markizáckej šou Let's Dance Vilém Šír. Ten si takéto desivé chvíle prežil v piatok.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram V.Š.

A o všetkom informoval svojich sledovateľov na sociálnej sieti Instagram. „Začína to byť zlé. Má byť nárazový vietor až 80 km/h. Uvidíme, aká bude noc. Mám strach,“ priznal na rovinu svoje obavy tanečník. „Na palubu lode sa nedá kvôli vetru vstúpiť. Všetky veci sa snažíme zabezpečiť a ideme sa obliecť,“ pokračoval vo svojich pravidelných informáciách.

Vietor a vlny boli také silné, že loď, na ktorej sa nachádzal Vilém s partiou, si musela pomáhať motorom, aby zostala na mieste. Posúvalo ich to totiž 40 metrov tam a späť. No a ak by sa plavidlo odtrhlo z kotvy, muselo by ísť na otvorené more. „Teraz bolo hlásené: Mayday, Mayday, Mayday. Sto metrov od nás sa utrhla loď z bojky a narazila do skaly,“ dodal Vilém.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram V.Š.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram V.Š.

Jeho posledným postom bol záber na súradnice, kde sa aktuálne s loďou nachádzajú a popis: „No signal.“ A potom sa na celých 20-hodín odmlčal, čo mnohých jeho priaznivcov po predchádzajúcich príbehoch poriadne vystrašilo. Až v sobotu večer pridal ďalšiu fotku s priateľmi a napísal: „Všetko dobre dopadlo!“ Našťastie...