Slovenská detská HVIEZDA šokuje: Michala Pašteková opäť spieva... DESÍ ĽUDÍ, oni berú DROGY?!

BRATISLAVA - Mala vtedy iba 10 rokov, no napriek tomu naspievala hit, ktorý si Slováci spievajú dodnes. Reč je o Michaele Paštekovej a jej Mandarinke Darinke, ktorá jej zabezpečila sľubnú kariéru a niekoľko ďalších detských hitov, z ktorých vznikli doslova legendy. No a čo je s ňou dnes? Tak tomu neuveríte!

Ak si pri mene Michaela Pašteková začnete veselo pospevovať o zaľúbenom "Pomaranči" či o tom, ako chytili "Sprayera Frayera", veľmi rýchlo s tým prestaňte. Speváčka týchto piesní už dávno nie je malým dievčatkom, vo februári oslávila okrúhlych 40-rokov.

No a už len z tohto vekového posunu je zremé, že po troch dekádach Michaela neskladá a ani nespieva pesničky pre tých najmenších. Tmavovláska, ktorá sa dlhé roky venovala výučbe výtvarného umenia, sa síce po rokoch opäť vrátila k hudbe, no úplne inak, ako by človek očakával. A vlastne úplne inak, než je bežné vo všeobecnosti.

Aktuálne je totiž speváčkou formácie zvanej "Srnka", ktorá komponuje alternatívnu muziku. A to, čo vychádza z ich "pera", by bežný človek nazval aj tak trochu psycho. Prazvláštnu a netypickú hudbu totiž sprevádzajú Paštekovej výkriky, ktoré sú inšpirované Raťafákom Plachta z relácie Slniečko na rukavičke, ktorá sa vysielala v rokoch 1980 až 1994.

Ak sa vám táto kombinácia zdá nezvyčajná, ba až trochu mimo, nie ste úplne vedľa. Do psychadelickej muziky totiž speváčka Michaela "vykrikuje" vety ako. "Z čoho ťa bolia nohy?" , "Tak už, prosím ťa, nevrč,“ či „Hydinové párky od mäsiarky Šárky. Ale teraz tieto teplé párky s horčicou, budeme jesť veľkou lyžicou," počuť Michaelin hlas v klipoch s kapelou, s ktorou dokonca aktívne koncertuje.

No a aby toho nebolo málo, o nič menej "psycho" ako samotná hudba nie sú ani videoklipy, kde Pašteková miestami vyzerá ako z hororu - napríklad v momentoch, keď sa šplhá z vane. A tak sa zrejme nemožno čudovať ani komentárom pod videami, kde sa ľudia muzikantov pýtajú, "na čom si idú". A keďže konkrétne a úplné znenie komentárov nie je práve zverejniteľné... No, pozrite sa sami!