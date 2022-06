PODVEDENÁ kráska z Markízy sa emóciami netají: DRSNÝ odkaz bývalému frajerovi aj jeho novej Misske!

BRATISLAVA/PRAHA - Približne v polovici marca médiá obletela správa o náhlom rozchode hviezdy Let's Dance Viléma Šíra (21) s priateľkou Nikol Treterovou (22). S tou sa mladý Čech dal dokopy v markizáckej reality šou Love Island. Podľa vtedajších zdrvených slov blondínky jej bol priateľ neverný. No a ako sa onedlho ukázalo, zrejme vedela, o čom hovorí...

„S Vildou sme sa rozišli, myslím, že nemusím hovoriť dôvod, pretože mnohí z vás vedia o čo ide, hlavne v Bratislave. Na Love Islande to bolo všetko veľmi krásne, ale práve tá posledná skúška je, keď prídete domov a dostanete do ruky mobil, ktorou sme úplne - alebo skôr Vilda - neprešiel,“ vyjadrila sa v tom čase Nikol vo videu, kde neskrývala slzy a svojich sledovateľov prosila o to, aby jej už neposielali fotky správ, kde si vraj Vilda písal s inými ženami.

Po pár týždňoch po oznámení rozchodu sa ukázalo, že Vilda si už za Nikol našiel náhradu. A síce 1. vicemiss Slovensko 2021 Sylviu Šulíkovú, pričom dvojicu sa podarilo "načapať" rovno nášmu fotografovi po odchode z Bratislavských módnych dní. A to, že sú naozaj spolu, potvrdila aj markizácka Smotánka..

Český tanečník a slovenská misska sa krátko po zverejnení našich fotografií ukázali aj na podujatí Real Fight Arena. No a hoci nepotvrdili, že by boli oficiálny pár, Smotánke sa podarilo natočiť zábery, kde si Sylvia a Vilém vymieňali horúce bozky a vrúcne objatia. Už onedlho si dokonca vyrazili aj na spoločnú dovolenku na jachte, no a podvedenej Nikol tak zostali len oči pre plač.

Alebo žeby nie? Kráska z televíznej šou nedávno na sociálnej sieti zverejnila video s veľavravným odkazom. Z toho je zrejmé, že na počíňanie "neverníkov" má viac než jasný názor. Na spomínanom videu sa totiž poriadne smeje a pridala k nemu aj drsný odkaz. A hoci sa Nikol vyjadrila "všeobecne" každému z jej fanúšikov bolo jasné, kam tým asi mierila. Aha, čo napísala:

