MEGA TRAPAS Dominiky Mirgovej: Na oslave boháčov ukázala HOLÉ PRSIA... Zachraňoval ju Valihora!

BRATISLAVA - Ojoj! Tak na toto nikdy nezabudne! Zrejme každý z nás má na konte trapas, na ktorý by najradšej hneď zabudol a aj pri spomienke na tú konkrétnu chvíľu by sa najradšej okamžite zakopal pod čiernu zem. Výnimkou nie sú ani známe tváre zo slovenského šoubiznisu. Aha, čo sa stalo Dominike Mirgovej!

Tá sa s najväčším trapasom, aký si kedy pamätá, zverila v rozhovore pre reláciu Podmaz v rádiu Europa 2. V horúcom kresle moderátora Bekima musela Dominika odpovedať na pomerne osobné otázky a jednou z nich bola práve tá ohľadom nezabudnuteľného trapasu.

Dominika sa najskôr vyjadrila, že trápne situácie si za posledné roky spája najmä so svojím synčekom Peťkom, no napokon si predsa len spomenula na jeden z tých úplne osobných. „Mala som také tričko bez ramienok. Proste len taký pás a mala som na tom takú vestičku. A bola som na jednej akcii ešte s dvomi speváčkami. No a počas toho, ako som tancovala a spievala...” začala Dominika a Bekim hneď uhádol, že tričko spadlo dole.

Najhoršie bolo, že speváčka si celú situáciu akosi neuvedomovala a počas vystúpenia to vôbec necítila. „Ja som o tom nevedela chvíľu. Lebo som mala tú vestu. A hlavne to bolo vnútri. To bola narodeninová oslava nejakého bohatého človeka. Vieš, všetci tam boli v nóbl oblečení a ja... Polo-holá,” smiala sa pri spomienke na túto situáciu Dominika. Ako dodala, na to, že niečo nie je v poriadku, sa ju snažil upozorniť bubeník Martin Valihora... Žiaľ, chvíľku to trvalo a dopadlo to, ako to dopadlo.