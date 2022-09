PROBLÉMY na letisku: Dominiku Mirgovú nevpustili do lietadla… Zacvakala mastnú sumičku!

BRATISLAVA – Ojojoj, aká smola! Speváčku Dominiku Mirgovú (30) a kaderníka Jirku Blatného, ktorí mali letieť z Bratislavy do Milána, nevpustili do lietadla. Dvojica si musela zaplatiť ďalšie letenky, a tak sa im výlet poriadne predražil...

Dominika Mirgová si včera zažila nepríjemné problémy na letisku. Cestovala aj s kaderníkom Jirkom Blatným a ich cieľom bolo Miláno. Do lietadla ich však nepustili!

A dvojica ani netuší, prečo sa tak stalo. „Úplne nevieme dôvod, lebo vtedy, keď to nastalo, tak nastal proste strašný chaos. Neboli sme to len my dvaja, boli to aj ďalší ľudia, ale pravdepodobne to, čo sme akože vyčítali, tak bolo to, že proste bolo v podstate preplnené lietadlo, alebo že bolo proste predaných viac leteniek, ako je miesta v lietadle, a preto nás proste nepustili, a tým sme vlastne akože úplne, že skončili, “ vyjadril sa vo videu na Instagrame Blatný.

Ako prezradil, nakoniec si museli kúpiť ďalšie letenky, ktoré boli určené na odlet včera večer. A tie ich stáli 600 eur! ,,Takže čo, nezájdeš si do Milána za tisícku?“ zažartovala Dominika vo videu. Blatný sa vyjadril, že Miláno malo byť prekvapením pre Dominiku ohľadom jej narodenín, avšak oveľa väčším prekvapením bola pre neho práve táto neželaná situácia.

Ako kompenzáciu im síce chceli dať let na 13. septembra, čo im však vôbec nevyhovovalo, keďže sú obaja pracovne zaneprázdnení. Dominika sa vo videu vyjadrila, že cez túto konkrétnu leteckú spoločnosť si už letenky veru rezervovať nebude. Obaja ale zhodnotili, že najdôležitejšie je aj tak to, že sú nielen živí, ale aj zdraví.

Hoci najprv ich situácia ohľadom spomínaných problémov nahnevala, po čase to už brali celkom s úsmevom. Reakcia od ľudí na túto nešťastnú situáciu ohľadom letu nenechala na seba dlho čakať. Mnohí majú podobné skúsenosti. ,,Určite vám ale nič nevrátia, nás obrali okrem o leteniek o ďalších 300 euro a nič nám nevrátili, takže letenky na Malorku nás nakoniec vyšli 1200 euro,” uviedla istá žena.

Ďalšia tvrdila, že jej známej sa takto prihodilo, že neodletela zo Švajčiarska na Slovensko. A od viacerých ďalších počula, že sa to občas stáva, že je predaných viac leteniek ako miest v lietadle.

Dominika v stories zverejnila aj poďakovanie svojim kamarátom, ktorí im poskytli útočisko a svoje poďakovanie vyjadrila aj raperovi Peso1M, ktorý po nich prišiel, aby nemuseli čakať ďalších 12 hodín na letisku na ďalší možný let. Nakoniec sa im úspešne podarilo dostať odcestovať do Milána.

