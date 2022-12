Dominika Mirgová v bolestiach: OTRÁVENÝ žalúdok a... Preboha, to prečo robí?!

Ako sme vás pred časom na portáli Topky.sk informovali, speváčku Dominiku Mirgovú čaká na konci tohto roka zápas storočia. V ringu sa pobije so svojou kolegyňou z brandže raperkou Aless. Na svoje tréningy chodí poctivo a dáva do nich všetko. Žiaľ, teraz si bude musieť dať na chvíľu od trénovania oddych. Niekedy s tým človek neráta...

A tak to bolo aj v prípade speváčky. Nečakane ju zastihli zdravotné problémy. Ťažkosti ju začali trápiť v noci. Cítila sa slabá, nevládna a noc prežívala v extrémnych bolestiach. A celý nasledujúci deň preležala v posteli. „Podľa všetkého som si asi otrávila žalúdok, mám problémy so žalúdkom už od noci. Do toho sa cítim strašne slabá a bolí ma hlava,“ utrápene si povzdychla.

Obrátila sa so svojím problémom na fanúšikov, či jej náhodou nevedia dať radu. „Neviete, čo by mi mohlo byť? Nemal to už niekto z vás? Aj žalúdok, extrém,“ pokračovala. Nuž, vyzerá to tak, že Dominiku zastihla nejaká viróza, ktorá jej spôsobuje nepríjemnosti. Jej strava je momentálne len o suchároch.

Podráždený žalúdok jej vyvoláva pocity na zvracanie, ale tie sa snaží nasilu ignorovať. Pýtate sa prečo? Dominika sa priznala, že má emetofóbiu. Emetofóbia je strach zo zvracania. Trpia ňou prevažne len ženy. Tie majú nezvyčajné obavy z toho že sa dostanú do situácie, keď ich samotné zvracanie postihne. Príznaky sa môžu prejavovať rôzne. Napríklad zvýšený tep, panika či potenie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram D.M.

„Ja sa proste bojím zvracať, mám z toho fóbiu, tak to radšej držím v sebe. Asi to nie je dobré, že?,“ opýtala sa bezmocne. Je jasné, že na svoju otázku speváčka pozná správnu odpoveď a uvedomuje si, že svojmu telu nerobí dobre. Dominike prajeme skoré uzdravenie, nech môže naďalej poctivo trénovať na zápas!