FOTO Mirgová na ceste na kliniku krásy: Ide si dať "OPRAVIŤ" silikóny!

Galéria fotiek (14) Dominike Mirgovej budú opäť operovať prsia.

Zdroj: Ján Zemiar

PEZINOK - Uplynuli už takmer 3 roky od momentu, kedy Dominika Mirgová (31) odhalila, že si nechala do pŕs vložiť silikóny. Dôvodov na to mala hneď niekoľko - výrazne schudla a čo-to si aj oddojčila. No hoci s novými krivkami bola nadmieru spokojná, ako sa nám podarilo zistiť, aktuálne mieri pod nôž opäť. Podarilo sa nám ju zachytiť cestou na známu kliniku krásy. Dôvod? Rekonštrukčná operácia pŕs!