Bizarná situácia Dominiky Kavaschovej: Taxikár ju NECHAL na diaľnici… SAMÚ, v prázdnom aute!

Galéria fotiek (3) Bezradná Dominika Kavaschová zostala na diaľnici v prázdnom taxíku.

Zdroj: Instagram D.K.

BRATISLAVA - Pred rokom sa z Dominiky Kavaschovej (33) stala mama dcérky Maie. No hoci je stále oficiálne na materskej dovolenke, čas od času si na chvíľu odskočí aj do práce. Aj v piatok mala naponáhlo, zavolala si preto taxík, aby sa na miesto určenia dostala včas. Lenže... To netušila, do akej bizarnej situácie sa dostane. Taxikár ju nechal na diaľnici. Úplne samú, v prázdnom aute!