Tehotná rockerka zmenila imidž: FOTO Z drsnej rebelky… Nežná PRINCEZNÁ!

BRATISLAVA - Len pred niekoľkými dňami slovenská speváčka Lenka Lera Rakar šokovala verejnosť správou, že zopár dní po oslave okrúhlych 40-narodenín sa z nej prvýkrát stala mama. Temperamentná plavovláska dokázala svoje tehotenstvo utajiť až do pôrodu, pričom sa verejnosti vôbec nevyhýbala, práve naopak. Bruško kamuflovala šikovne premyslenými outfitmi. No a teraz ho konečne ukázala!

Lenina dcéra prišla na svet 22. mája a dostala meno Riana. „Bola to veľká sranda, no zároveň neskutočná výzva, aby sme toto celé utajili. Už dlhodobo som mala naplánovaných mnoho akcií, rozhovorov a najmä nakrúcania videoklipov, ktoré sme pre situáciu okolo koronavírusu nechceli zrušiť, keďže sme sa potešili, že umelecký svet začal opäť trošku žiť. A tak sme museli poriadne kamuflovať. Ku koncu tehotenstva som si už hovorila, že nie je možné, aby sa nám to podarilo utajiť, ale predsa sa podarilo,” povedala nám ako prvým so smiechom speváčka, keď sme ju kontaktovali s otázkou, či je pravda, že je z nej mama.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Archív Topky

Ďalšie detaily, rovnako ako identitu otecka, si chce zatiaľ nechať pre seba. „S otcom našej Rianky žijeme v harmonickom partnerskom vzťahu, ľúbime sa, príkladne sa o nás stará a to je všetko, čo by som k tomu zatiaľ povedala,” dodala pre Topky.sk Lera, ktorá už začala zverejňovať prvé zábery svojej rozkošnej dcérky a nielen to - na Instagrame dokonca zverejnila aj prvé fotografie zo svojho tehotenstva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Archív L.R.

A mnohí zostali len tak pozerať. Lera je totiž rockera telom i dušou, no na fotografiách pôsobí úplne nežne a jemne. „Ja som ani nejako neplánovala také to typické tehotenské romantické fotenie. Ale keď som už dostala ako darček od priateľov na moje narodeniny profesionálne fotenie u Jany Keketi, neodolala som a teraz som veľmi vďačná, že máme s Riankou takúto pamiatku. Predsa len som počas tehotenstva natočila dosť akčné, rockové klipy, tak týmto fotením sa to aspoň trošku vybalansovalo,” povedala nám Lenka, ktorá vzápätí priznala, že so stylistom Tomasom Tomšíkom predsa len vymysleli aj niečo rockovejšie.

Tieto zábery však zatiaľ ukázať nechce. „Nebudem klamať, po týchto romantických fotkách sme pofotili aj nejaké tehotenské rockerské... A tie sú presne podľa môjho gusta, no zatiaľ si ich nechávam pre seba,” dodala Lera. A tak zatiaľ - pozrite si aspoň tie romantické!