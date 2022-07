Slovenská speváčka ukázala 2-ročného synčeka: Ten ale vyrástol… A tá PODOBA!

CHORVÁTSKO - Známa slovenská speváčka Mária Kachútová Čírová (33) sa podelila so svojimi fanúšikmi o jej najmenší a najmilovanejší poklad. Ukázala svojho syna, ktorý včera oslávil 2 roky. Na koho sa podobá?

Mária Čírová patrí medzi úspešné popové speváčky. Vydala sa za hudobného producenta Mariána Kachúta a sú svoji od roku 2017. Relatívne v mladom veku, v 20-tich rokoch sa stala matkou.

Jej prvorodený syn je Hugo, z ktorého je už veľký mládenec v pubertálnom veku. Nasledovala Zoinka, ktorá sa podala na svoju mamu. Nielenže krásne spieva, doslova anjelským hlasom, ale aj hrá v markizáckom seriáli Oteckovia postavu Lujzy Smrekovej. No a najmladší z rodinky Kachútovcov je druhý syn Ruben a ten je na tomto svete už 2 roky.

Mamička sa rozhodla, že jeho druhé narodeniny oslávia toto leto v Chorvátsku pri Jadranskom mori. Spoločne tak v rodinnom kruhu malému Rubenkovi vystrojili narodeninovú párty. Pri tejto príležitosti Mária natočila video s jej rozkošným synčekom, ktorý miluje pozerať sa na autá. Malý Ruben hovorí už aj prvé slová a padlo aj to najkrajšie azda pre každú matku, keď vám vaše dieťa povie "mama".

Počas príprav si Mária zaspomínala aj na jej staršie deti. „Hugi, úplne si pamätám teba vo veku Rubenkovom. Už aj Zoinka bola s nami v brušku 2 mesiace. Sú to krásne spomienky,“ napísala dojatá hudobníčka.

Veru, je neuveriteľné ako ten čas letí a ako jej najmladší syn vyrástol. No zdá sa, že to nebude žiadna mama, pretože modrooký blondiačik sa čím ďalej, tým viac podobá na Mariána Kachúta. Niet najmenších pochýb, že je to celý otec. Márii a malému Rubenkovi prajeme všetko dobré a vy si drobca, ako pekne rozpráva môžete pozrieť vo videu vyššie.