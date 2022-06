Bolestivé priznanie Márie Čírovej: Takmer POTRATILA… Lekári jej nedávali žiadnu šancu!

Zdrvujúcu správu si Mária Čírová vypočula v druhom mesiaci svojho prvého tehotenstva. Lekárka jej oznámila, že plod sa nevyvíja tak, ako by mal a má sa pripraviť na najhoršie - potrat. No aby predišli zbytočným komplikáciám, k nemu si dokonca mala dopomôcť sama. Od gynekologičky dostala lieky, ktoré mali zabezpečiť, že sa do 3 dní vyčistí.

To pod srdcom nosila svoju prvú dcérku Zoe. „Pred 10 rokmi mi v druhom mesiaci tehotenstva lekárka so smútkom v hlave oznámila, že sa na tento svet nedostaneš a pravdepodobne ma čaká spontánny potrat, ktorý ma môže kdekoľvek prekvapiť,“ prekravila svojimi slovami Čírová.

„Aby sme predišli "hanbe" či nepríjemnosti na pódiu, v aute, v električke, na ulici... dala mi do rúk lieky a povedala, že po užití by som sa mala vyčistiť do 3 dní. Prišla som domov, so slzami v očiach pozerala na krabičku a nedokážala som urobiť, čo mi bolo povedané, len tak... Dobrovoľne, sama od seba,“ pokračovala v bolestivých spomienkach Mária.

Všetko tak nechala na osud. „Cítila som obrovskú zodpovednosť za teba už v brušku, hoci si bola malinká, že by som ťa voľným okom nevidela... Ale cítila som ťa. Tvoju dušu, tvoju energiu, ktorá sa so mnou spájala a našepkávala mi "nerob to". Ako príbeh dopadol, už všetci vidia voľným okom,“ dodala speváčka s tým, že odvtedy verí na zázraky. Jej dcérka totiž dnes oslavuje svoje 10. narodeniny. Prajeme všetko najlepšie!