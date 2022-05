Ťažké stavy slovenského moderátora: SKONČIL v práci…VYHORENIE a pomoc psychológa!

Dnes je Michal známy skôr ako eko bloger, keďže sa aktívne a mimoriadne zanietene venuje životnému prostrediu. Táto téma pre neho bola blízkou už v čase, keď oznámil, že po dlhých rokoch ako moderátor končí. Radikálne rozhodnutie urobil počas korony, no a, ako sme spomínali, doviedla ho k tomu vlastná psychika, depresie a dnes už priamo hovorí o syndróme vyhorenia.

O tom, čo v čase boja so svojimi vnútornými démonmi prežíval, teraz hovorí ešte o čosi otvorenejšie. Najnovšie sa rozpísal v príspevku na sociálnej sieti, kde opísal, aké pocity ho počas tohto temného duševného obdobia sprevádzali. „Ako bez duše. Bez chute, bez zápachu, respektívne bez farby a energie. Unavený. Demotivovaný. Nevrlý. Bez chute do jedla. So zhoršeným ekzémom. Tých príznakov bolo čoraz viac a bolo nemožné Ich ignorovať,“ opísal Michal, pričom uviedol, že to, že je iný, si všimli aj ľudia z jeho bezprostredného okolia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram MS

„Keď sa ma blízki pýtali, čo je so mnou, nedokázal som opísať ten stav, ktorom som sa nachádzal. Nevedel som artikulovať to, že nemám kapacitu sa nadchnúť, neviem dať sám sebe žiadnu novú výzvu, že idem na automatiku, ktorá síce technicky môže byť OK, ale to „sivo“ ma vnútorne zožiera,“ rozpísal sa bývalý moderátor s tým, že v tomto čase sú to už dva roky, odkedy sa rozhodol vyhľadať odbornú pomoc a vkročil do ambulancie psychologičky.

V príspevku vzápätí opísal tému vyhorenia, čo prežíval, keď si uvedomil, že má psychické problémy, ako sa osamote zrútil, no a aj to, prečo bol pre neho nový štart niečím, čo opísal ako skok z útesu. Viac sa dozviete v jeho pôvodnom texte nižšie: