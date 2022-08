Náhly útek z dovolenky: Na tú hrôzu Čírová nikdy nezabudne!

Mária Čírová si nedávno chcela užiť dovolenku so svojou rodinou. S manželom Mariánom Kachútom a tromi deťmi sa vybrala do dvoch prímorských krajín, no pomerne rýchlo sa museli zbaliť a doslova utiecť.

Speváčka si doteraz tieto zážitky súvisiace s vlnou požiarov nechávala pre seba. Akoby mimochodom ich spomenula v utorkovom príspevku na sieti Instagram. „Stresu sa nevyhneme ani doma, ani na dovolenke. Napríklad my sme počas našej nedávnej dovolenky utekali z talianska a Slovinska pred obrovskými lesnými požiarmi,” prezradila Mária.

Galéria fotiek (2) Mária Čírová s manželom a dvomi staršími deťmi

Zdroj: Ján Zemiar

Nakoniec sa rozhodli zakotviť v inej krajine, no ani tam tej hrôze úplne neunikli. „Dokonca aj v Chorvátsku sme ešte niekoľko dní cítili a videli dym nad morom. Myslím, že na to nikto z nás nezabudne,” uviedla umelkyňa.

V polovici júla vyčíňal oheň aj v Chorvátsku. Bohužiaľ, deje sa to tam takmer so železnou pravidelnosťou. Práve preto sa odtiaľ odsťahovala aj markizácka farmárka Miriam Pribanič, ktorá opísala ohnivé peklo.