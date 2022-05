Dangl má na krku MEGA PRÚSER: Výroba veľkej televíznej šou ZRUŠENÁ… Kvôli nemu!

BRATISLAVA - Dano Dangl (47) je neodmysliteľnou súčasťou slovenského zábavného priemyslu nielen ako účinkujúci, ale aj ako tvorca. Aj na obrazovkách verejnoprávnej RTVS je viacero projektov, ktoré vzišli z jeho pera. No práve v tejto televízii sa scenárista postaral o mega prúser. Kvôli nemu bola totiž zrušená výroba veľkej televíznej šou. Priznal sa k tomu až po 15 rokoch!

Dano Dangl bol v piatok večer hosťom v relácii Boris a Brambor, ktorú, zhodou okolností, pre obrazovky verejnoprávnej RTVS vyrába jeho firma. No a poriadne sa v nej rozrozprával. Prehovoril dokonca aj o dlhoročných tajomstvách, ktoré doposiaľ skrýval nielen pred verejnosťou, ale aj pred svojim chlebodarcom.

Práve kvôli nemu totiž musela RTVS prerušiť natáčanie veľkej televíznej šou. A to len kvôli tomu, že si Dangl neustrážil ruky. Priznal sa k tomu po dlhých 15 rokoch. „Ja mám takú vlastnosť, že keď vidím nejaký gombík alebo sa dá niečo odštelovať, rozštelovať, tak to urobím automaticky. Neviem, prečo to mám, takúto danosť,“ prezradil Dano a pokračoval s priznaním.

Galéria fotiek (3) Zdroj: RTVS

„Ja si pamätám, že sme točili - už to môžem povedať, po 15 rokoch je to premlčané už podľa mňa v tomto momente - ale v RTVS sa točila jedna veľká šou a ja som tam bol pozvaný ako hosť. Bolo to v tom najväčšom štúdiu, štáb 200 ľudí, hostia... A tam na stene taký debilný gombík, na ktorom bolo napísané: Nestláčať za žiadnych okolností,“ začal rozprávať Dangl.

Gombík však na neho pôsobil doslova ako magnet. „Tak som to samozrejme stlačil. Ja som vypol v celej budove elektriku, samozrejme, lebo to bol nejaký istič záchranný, že ak bude najväčší prúser, tak to máš stlačiť. Samozrejme všetci, že: "Čo sa deje, k*rva..." Tma v štúdiu... Ja som okamžite zdrhol na cigaretu von, akože som nič neurobil,“ odtajil scenárista.

„Priznávam sa teraz, prvýkrát po 15 rokoch, že som to bol ja, čo som zrušil tú výrobu,“ dodal. Tak snáď aj vo verejnoprávnej televízii budú mať podobný názor ako on a celú vec budú po 15 rokoch považovať za premlčanú.