Boráros a jeho bývalá snúbenica všetkých šokovali: Po rozchode a drsných obvineniach… TOTO vážne?!

BRATISLAVA - Nie je to tak dlho, čo Slovensko i Česko zasiahol rozchod zápasníka Gábora Borárosa a jeho snúbenice Moniky Jákliovej. Dvojica išla od seba len pár dní potom, čo sa im narodila dcérka, ktorá dostala meno Zora. A rozchod prominentnej dvojice bol o to horší, že mladá fitnesska zverejnila vyjadrenia, prostredníctvom ktorých Gábora obvinila z nevery...

„Nechápem ani tú ženu, ktorá mala náladu na muža, o ktorom vedela, že jeho nevesta je práve teraz v nemocnici a privádza na svet ich spoločné dieťa. Nikdy som nechcela riešiť náš súkromný život takto verejne. Ale nikto mi nikdy takto neublížil. Čo však neznesiem, sú zbytočné klebety a takto som naliala čistého vína a aspoň ja som sa chlapsky postavila zoči voči problému,“ povedala bez servítky Jákliová, ktorá dodala že Gábora už nerešpektuje ako svojho partnera, ani ako otca ich dcérky.

Z vyjadrení ich oboch bolo cítiť veľké napätie, no hoci Gábor neveru nekomentoval, Monika mu nič nedarovala a celú vec riešila verejne. O to väčšie prekvapenie prišlo v nedeľu. Od drsného rozchodu totiž ubehlo len pár dní a dvojica sa zrazu akoby nič objavila na červenom koberci v Inchebe, kde následne sedeli v hľadisku šou Let's Dance. A dokonca si aj spoločne zapózovali, pričom pôsobili, že sa vôbec nič nestalo.

Avšak, po udalostiach, ktoré spustili, nemohli čakať, že sa nikto nebude pýtať, ako to teda medzi nimi je. A práve to urobil štáb televízie Markíza, ktorý dvojicu vyspovedal. „Čo sa stalo, je tajné. Ešte sme sem ani nestihli prísť a už sme dostávali také otázky. Ešte na to nemám presnú odpoveď, tak musíte vydržať,“ povedal Boráros pre web markiza.sk, no Monika dodala, že na podobné otázky bola pripravená.

A z jej odpovede sa zdá, že kríza je určitým spôsobom zažehnaná. „No. Sme spolu. Tu sme spolu,” smiala sa blondínka, ktorá potom na už konkrétnu otázku, či spolu chcú zostať, odpovedala: „Veď jasné. Máme spoločnú dcérku.” Monika sa zjavne snaží cez celú vec aspoň v rámci možnosti povzniesť. A čo vy? Dokázali by ste odpustiť neveru a po pár dňoch sa tváriť, akoby sa nič nestalo?